Фестиваль цветов в центре Новосибирска закончится на выходных

В эти выходные фестиваль Цветов на улице Ленина заканчивает свою работу. Об этом сообщает Анна Терешкова в своем Телеграме.

— Ждем всех, кто не успел посетить это прекрасное место, — отметила Терешкова.

Фестиваль цветов «Времена года» в этом году в Новосибирске проходил второй раз. За зиму отвечал Казахстан, за весну — Китай, за лето — Россия, за осень — Армения. Всего в фестивале цветов, кроме международных мастеров, принимали участие флористы из Москвы, Мирного, Кемерова, Томска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара.

Про словам мэра Новосибирска, Анатолия Локтя, некоторые областные центры — соседи Новосибирска, а также города из европейской части России — также захотели у себя провести фестиваль цветов.

Напомним, что улицу Ленина сделали пешеходной с 3 июня. Предполагалось, что она будет закрыта для транспорта до 10 июля, но потом сроки сдвинули до 31 июля. При этом власти не исключали, что они могут удлиниться.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска запустил опрос о судьбе пешеходной улицы Ленина.