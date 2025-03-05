Мошенники используют доставку цветов к 8 Марта в Новосибирске

Накануне Международного женского дня жительницы Новосибирска могут столкнуться с неприятной схемой мошенничества. Злоумышленники отправляют букет цветов без указания отправителя, якобы в честь праздника.

Через некоторое время после получения букета, жертва получает звонок от «представителя курьерской службы». Под предлогом строгой отчётности он просит назвать код из СМС, который якобы нужен для подтверждения доставки. Однако этот код на самом деле является кодом авторизации для операций в мобильном банке. Если его продиктовать, то мошенники получат доступ к счетам и смогут оформить кредит на имя жертвы.

Эксперты предупреждают: преступники часто выбирают праздничные дни, чтобы усилить эмоциональный эффект своих действий.

Как отметил Павел Вернер, заместитель начальника Сибирского главного управления Банка России, получив неожиданный подарок, особенно цветы, человек полностью погружается в мир приятных эмоций, не замечая ничего вокруг.

— Мошенники имитируют официальные организации, создают ощущение срочности — и жертва, не проверяя детали, передаёт код. Между тем, даже зная номер карты и телефон, преступники не смогут провести операцию без одноразового подтверждающего кода. Именно его они и выманивают под любым предлогом, — поясняет Вернер.

Главное управление МВД России по Новосибирской области напоминает: коды из СМС, которые приходят от банков, сотовых операторов или портала Госуслуг, не следует сообщать посторонним. Даже если звонящий представляется сотрудником службы безопасности банка, курьером или госслужащим, это может быть частью мошеннической схемы.

Если вам поступил подозрительный звонок, лучше сразу прекратить разговор и перезвонить в организацию по официальному номеру.

Эксперты рекомендуют установить двухфакторную аутентификацию для всех важных аккаунтов и регулярно проверять историю операций. Особенно бдительными стоит быть в преддверии 8 Марта, ведь даже милый букет может быть частью хитроумной схемы мошенников.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники начали выдавать себя за работодателей в Новосибирске. Эксперты рассказали о двух самых распространенных схемах по выманиванию денег.