Мошенники начали выдавать себя за работодателей в Новосибирске

Мошенники предлагают своим потенциальным жертвам завидные условия работы с высоким окладом. Об этом рассказали эксперты hh.ru. Чаще всего они делают массовую рассылку с несуществующими предложениями о работе, используя украденные базы данных.
— Злоумышленники предлагают высокую зарплату за простую работу. Просят создать учётную запись на мошенническом сайте и выполнять на нём задания — за это на сайте будет пополняться счёт, — пояснили эксперты.
Только вывести псевдо-деньги со счета будет невозможно. Чтобы получить свои честно заработанные деньги неудачливому соискателю нужно будет заплатить комиссию или ввести данные карты для зачисления. В итоге он либо передает данные банковских карт для дальнейших манипуляций, либо лишается «комиссионных» денег.
Нередко мошенники предлагают своим потенциальным жертвам «вакансию мечты» с помощью подставного аккаунта iCloud, так что эта схема подходит только для пользователей устройств Apple. Они размещают на сайтах для поиска работы вакансии с нереально привлекательными условиями, с минимальной нагрузкой и высоким окладом. Если соискатель откликается, то злоумышленники переводят общение в сторонние мессенджеры.
— Потенциальной жертве предлагают выйти из своего аккаунта iCloud и войти в аккаунт мошенника под различными предлогами. При авторизации в аккаунте мошенника устройство блокируется. После этого мошенники начнут вымогать деньги в обмен на разблокировку, — рассказали эксперты.
Ранее редакция сообщала о том, что злоумышленники выманивают деньги у пользователей, используя онлайн-форумы.
Фото freepik, автор: creativeart
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