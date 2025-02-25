Мошенники начали выдавать себя за работодателей в Новосибирске

Мошенники предлагают своим потенциальным жертвам завидные условия работы с высоким окладом. Об этом рассказали эксперты hh.ru. Чаще всего они делают массовую рассылку с несуществующими предложениями о работе, используя украденные базы данных.

— Злоумышленники предлагают высокую зарплату за простую работу. Просят создать учётную запись на мошенническом сайте и выполнять на нём задания — за это на сайте будет пополняться счёт, — пояснили эксперты.

Только вывести псевдо-деньги со счета будет невозможно. Чтобы получить свои честно заработанные деньги неудачливому соискателю нужно будет заплатить комиссию или ввести данные карты для зачисления. В итоге он либо передает данные банковских карт для дальнейших манипуляций, либо лишается «комиссионных» денег.

Нередко мошенники предлагают своим потенциальным жертвам «вакансию мечты» с помощью подставного аккаунта iCloud, так что эта схема подходит только для пользователей устройств Apple. Они размещают на сайтах для поиска работы вакансии с нереально привлекательными условиями, с минимальной нагрузкой и высоким окладом. Если соискатель откликается, то злоумышленники переводят общение в сторонние мессенджеры.

— Потенциальной жертве предлагают выйти из своего аккаунта iCloud и войти в аккаунт мошенника под различными предлогами. При авторизации в аккаунте мошенника устройство блокируется. После этого мошенники начнут вымогать деньги в обмен на разблокировку, — рассказали эксперты.

Ранее редакция сообщала о том, что злоумышленники выманивают деньги у пользователей, используя онлайн-форумы.