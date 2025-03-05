Новосибирск подтверждает свою значимую роль на африканском направлении

Эта площадка станет базой для образовательных инициатив новосибирских университетов в Гане, западноафриканской англоязычной стране.

В минувшем году Новосибирская область уверенно заняла лидирующие позиции среди регионов, развивающих связи с Африкой. Активность Центра народной дипломатии, поддерживаемого новосибирской группой компаний «Расцветай», позволила столице Сибири активизировать контакты со странами Западной Африки. Этот регион становится ключевым в формировании многополярного мира, где усиливается роль Глобального Юга. Несколько стран здесь стремятся к реальной, а не формальной независимости.

Центр народной дипломатии, взаимодействуя с Россотрудничеством, открыл партнерские Русские дома в Буркина-Фасо и Нигере, установил связи с профильными министерствами в Мали и Гвинее. Уход Франции из региона, память об исторических связях с СССР и наличие выпускников советских и российских вузов создают благоприятную почву для расширения влияния России в Западной Африке.

В рамках сотрудничества между Российскими домами и африканскими университетами, являющимися партнерами Центра народной дипломатии, в прошлом году были организованы курсы русского языка, охватившие более 200 слушателей разного возраста и с разным уровнем подготовки. Первая группа, начавшая обучение в Уагадугу в феврале 2024 года, успешно сдала международный экзамен ТРКИ в конце года. В этом году продолжается работа языковых курсов и подготовительных факультетов вузов Консорциума, где, помимо профильных дисциплин, изучается русский язык. На весну 2025 года запланировано открытие партнерского Русского дома в Гвинее, который предложит не только языковые курсы, но и новый подготовительный факультет по IT-специальностям. Ожидается, что общее число слушателей, обучающихся на различных программах под эгидой Центра народной дипломатии, достигнет тысячи человек.

Несмотря на успехи, языковой барьер остается препятствием для более активного продвижения российского образования в Западной Африке, где преобладает французский язык, а обучение в российских вузах ведется на русском или английском. Создание франкоязычных программ и поиск квалифицированных франкоговорящих преподавателей – задача, требующая времени. Поэтому особое внимание уделяется языковым курсам, а также развитию сотрудничества с англоязычными странами региона.

Центр народной дипломатии демонстрирует успехи в обоих направлениях. В Гане состоялась инаугурация президента Джона Драмани Махамы, на которой присутствовала вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Наталия Красовская по приглашению президента. Российская делегация была размещена рядом с уважаемыми гостями. В планах – открытие партнерского Русского дома в Гане до конца 2025 года, что станет важным шагом в продвижении российского образования в англоязычной Африке.