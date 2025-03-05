Советами по уходу за тюльпанами после 8 Марта поделилась агроном из Новосибирска

Если неправильно ухаживать за подаренными или купленными тюльпанами, они могут быстро завянуть. Чтобы цветы дольше радовали своей красотой, нужно соблюдать несколько простых правил. Агроном Людмила Шубина поделилась рекомендациями по сохранению главного символа весны.

Прежде всего, тюльпаны необходимо поместить в тень, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на бутоны. Это позволит цветам сохранить свежесть и аромат.

— Второе важное правило — используйте лёд. Вода должна быть очень холодной. Прямо в вазу добавляйте кубики льда. Если они растают, докиньте ещё. Таким образом тюльпаны смогут простоять у вас почти 10 дней в целости и сохранности, — рассказала Людмила Шубина Горсайту.

Агроном также отметила, что воду в вазе с тюльпанами следует менять каждый день. При этом желательно вымыть и сам сосуд изнутри. Регулярное обновление срезов поможет продлить жизнь этим прекрасным растениям.

Не стоит добавлять в букет с тюльпанами другие цветы. Они не выносят соседства с розами, ландышами и лилиями. А вот веточка туи или кипариса, напротив, поможет сохранить их внешний вид на более длительный срок.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на авторские букеты подскочил в Новосибирске на 80%. В среднем новосибирцы тратили на покупку цветов около 5,5 тысяч рублей.