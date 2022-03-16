Сессия горсовета Новосибирска началась с «существ» и «сепаратистов»

Процедура утверждения повестки дня сессии горсовета Новосибирска началась с жесткого столкновения представителей власти и оппозиции. Поводом стали политические события последнего времени, связанные со спецоперацией России на Украине. Первое предложение от имени фракции «Единая Россия», озвученное спикером Дмитрием Асанцевым и вице-спикером Николаем Тяминым, касалось рассмотрения вопроса обращения депкорпуса к мэру по поводу оказания социальной поддержки участникам спецоперации и членам их семей. Напомним, что уже несколько жителей Новосибирской области погибли в ходе спецоперации. Кроме того, как было сказано на сессии, в настоящий момент в командировках на территории ДНР и ЛНР находятся депутаты горсовета Ростислав Антонов (независимый) и Владислав Люмин («Единая Россия»).

— На какие средства эти наклейки были приобретены, с какой целью? — поинтересовалась Пирогова, сославшись на жалобы пассажиров и водителей.

Депутаты от несистемной оппозиции вначале в своей позиции по поводу политических событий попытались, что называется, зайти с «черного хода». Так, предложением в повестку от депутата от коалиции «Новосибирск 2020» Светланы Каверзиной со ссылкой на избирателей было обсуждение нецелевого, по словам депутата, использования общественного транспорта на территории Советского и Первомайского районов. При этом, как выяснилось в ходе сессии, данный вопрос на профильной комиссии предварительно не рассматривался, а, по словам участвующего в работе сессии мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в мэрию никаких жалоб на перебои не поступало. Об отсутствии жалоб избирателей и в горсовет заявил Дмитрий Асанцев. В большей степени прояснила причину возможных жалоб коллега Каверзиной по коалиции Хельга Пирогова:

Напомним, что в конце февраля депутаты-коалиционеры приняли активное участие в несанкционированных акциях против участия России в спецоперации на Украине, по итогам которых были задержаны несколько участников, их впоследствии суды приговорили к штрафам.

На сессии в атаку против депутатов от либеральной оппозиции первым пошел вице-спикер, единоросс Евгений Яковенко.

— Коллеги (некоторых коллегами назвать не могу), — заявил Яковенко. — Мы не можем делать вид, что ничего не происходит. Наши войска спасают мир. Предлагаю не давать слово… могу их только персонажами назвать! Наши предки против нацизма жизнь положили, а сейчас происходит преступное столкновение людей. Такие поступки должны искупаться тяжелым трудом в специальных местах. Мы должны высказать общее мнение, не пускать таких личностей (В структуру публичной власти. — Ред.). Вы вносите раскол в общество. Сдавайте мандаты, выходите на площадь и там заявляйте свою позицию.

Стоит напомнить, что Яковенко с коалицинерами связывает давняя «заклятая дружба». Как уже сообщалось, сразу после выборов текущего созыва горсовета коалиционеры пытались оспорить в суде победу Яковенко на округе, основным соперником которого от коалиции выступал студент Вячеслав Якименко. Истцы заявляли, что необходимо аннулировать несколько сотен голосов курсантов института Нацгвардии, не прописанных на территории округа, но тем не менее переломивших результат голосования в пользу Яковенко.

Следом за Яковенко оппозиционеров атаковал еще один вице-спикер, лидер теперь уже бывшей фракции ЛДПР Евгений Лебедев.

— Уважаемые сепаратисты, прекратите раскачивать лодку, — обратился вице-спикер к коалиционерам. — Если вы потеряли связь с реальностью, то напомню, что вы находитесь в системе власти.

Ранее Лебедев обращался в комиссию горсовета по этике с заявлением относительно проверки публикации в соцсетях на сей раз представителя фракции КПРФ Георгия Андреева о политических событиях.

Попытавшегося выступить с предложением в повестку третьего коалиционера Антона Картавина спикер Дмитрий Асанцев вначале постоянно перебивал, а затем попросту без объяснения причин поставил вопрос принятия повестки на голосование. Позже со стороны председателя горсовета звучали угрозы лишения слова уже упомянутой Светланы Каверзиной при обсуждении других вопросов повестки дня.

Предложения коалиционеров большинством голосов депутатов в повестку включены не были.