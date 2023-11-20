Скончался экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Сегодня, 20 ноября, в возрасте 79 лет в госпитале ветеранов войн скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Он занимал этот пост с 1997 по 2018 годы. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале действующий глава региона Сергей Цивилев.

— Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса, — написал Цивилев.

Он отметил, что кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей.

— Светлая память Аману Гумировичу, — написал Сергей Цивилев.

Аман-гельды Молдагазыевич (Аман Гумирович) Тулеев родился в мае 1944 года в городе Красноводске (ныне — Туркменбаши) Туркменской ССР в семье служащего. В 1964 году окончил с отличием Тихорецкий железнодорожный техникум. В 1973 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог», в 1988 году — Академию общественных наук.

Трудовой путь начинал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1. В 1988 году был назначен руководителем Кемеровской железной дороги. Через два года избран в Верховный Совет РСФСР. Трижды — в 1991, 1996 и 2000 — баллотировался на пост президента России. В июле 1997 года указом президента России назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре того же года победил на выборах главы Кузбасса, получив 95% голосов избирателей. Досрочно подал в отставку 1 апреля 2018 года, после трагического пожара в ТЦ «Зимняя Вишня», унесшего жизни 60 человек. В течение нескольких месяцев занимал пост спикера областного совета народных депутатов, а в сентябре 2018 года его назначили ректором КРИРПО.