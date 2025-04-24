Новосибирцам рассказали о плюсах и минусах инвестиций в золото

По данным Центрального банка Российской Федерации, в марте золото продемонстрировало наилучшую динамику среди всех активов, показав доходность в 4,1%. На втором месте оказались корпоративные облигации.

Стоимость золота продолжает расти, что обусловлено, в том числе, решением президента США Дональда Трампа о повышении торговых пошлин. Это может привести к ослаблению мировой экономики, что делает золото более привлекательным активом.

Президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский отметил, что за последние 50 лет золото в среднем приносит около 8,5–9% годовых в долларах. Это значительно превышает доходность банковских депозитов.

— Безусловно, это выгодная долгосрочная инвестиция. К слову, в рублях доходность получается ещё выше. Из-за падения рубля и роста долларовой цены получается двойная доходность. Так, за последние четыре года долларовые цены на золото удвоились, а рублёвые — утроились, — рассказал он редакции Atas.Info.

Эксперт считает, что для долгосрочных инвестиций лучше всего подходят монеты. В отличие от золотых слитков, они анонимны и не вносятся в государственную базу данных сделок с драгоценными металлами и камнями, где также фиксируются данные покупателя. Монеты обладают большей ликвидностью, поскольку рынок их обращения шире, а сделки оформляются проще.

Если вы не разбираетесь в инвестициях и трейдинге, лучше выбрать инструменты с фиксированной доходностью, такие как золото, считает и основатель краудлендинговой платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

— Однако стоит помнить, что золото и облигации, занимающие верхние строчки рейтинга, — это биржевые активы, а значит, подвержены волатильности, и их цена при неблагоприятных макрофакторах может снизиться, что может привести к плавающему убытку, — подчеркивает Исаков.

Специалисты не рекомендуют приобретать слитки, монеты и ювелирные изделия с рук. Это может привести к обману, а также создать риски для продавца.

Ранее редакция сообщала о том, что рост интереса к золоту связан с дискредитацией доллара. Сейчас происходит исторический момент ― слом старой финансовой системы, которую десятилетиями бережно хранили американцы.