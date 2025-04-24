Делегация Северной Кореи проведет переговоры с промышленниками Новосибирска

29 апреля в Новосибирск с визитом прибудет делегация из Корейской Народно-Демократической Республики. В состав делегации войдёт советник посольства КНДР Ким Зин Хек. В рамках визита запланированы встречи и мероприятия, приуроченные к 111-й годовщине со дня рождения Якова Новиченко — Героя труда КНДР.

— Также делегация планирует провести переговоры с главами ряда промышленных предприятий Новосибирска о взаимовыгодном сотрудничестве, — уточнил Анатолий Локоть, экс-мэр Новосибирска, в Телеграм-канале.

Локоть подтвердил эту информацию на встрече с послом КНДР в России Син Хон Чхолем на Антифашистском форуме в Москве.

Напомним, что Университет Северной Кореи планирует открыть представительство в Академгородке. В Северной Корее также создадут партнёрскую школу для Специализированного учебно-научного центра НГУ (Физико-математической школы).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы ведут переговоры о системном найме специалистов из Северной Кореи.