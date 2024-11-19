Мошенники могут украсть ваши данные при помощи чека

В администрации Карасукского района предупредили жителей Новосибирской области о мошеннических действиях с использованием чеков в магазинах и других торговых точках. В чеке, помимо данных о покупке, содержится и другая персональная информация.

Например, если вы оплатили покупку с помощью банковской карты, то в чеке будут указаны последние четыре цифры карты. Также, если вы использовали чек для оплаты, то по нему можно определить номер телефона.

— А этого достаточно, чтобы узнать фамилию, телефон, а возможно и другие данные. Через звонок мошенники могут начать вымогать деньги. Кроме этого, зная ваш телефон, злоумышленник может открыть доступ к вашему мобильному или онлайн-банкингу, — предупреждают в администрации.

Сотрудники различных организаций, в том числе ресторанов, могут пойти на обман. Например, официант не приносит вам чек, который позволяет проверить, не переплатили ли вы за блюдо или не добавили ли вам лишнего без вашего ведома.

Кроме того, работники магазинов и других учреждений могут использовать код на чеке, чтобы получить кэшбэк за покупку на свой счёт.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники изощряются, обманывая жертв в соцсетях и мессенджерах.