Интерес ко вторичному жилью в Новосибирске вырос на 24 процента

За последние полгода покупательский интерес к приобретению квартир на вторичном рынке в Новосибирске увеличился почти на четверть. БОльшим спросом готовое жилье пользуется только в Туле. Новосибирск находится на второй ступени российского рейтинга. Закрывает тройку лидеров Кемерово. Такую тенденцию выявили аналитики «Авито Недвижимости» по итогам октября 2024 года.

Специалисты платформы отметили, что интерес к вторичной недвижимости увеличивается во всех регионах страны, но средний показатель по России составляет только 10 %. В то время, как в Новосибирске спрос на готовое жилье с начала года вырос на 24%, а в Туле — на 49%. В сентября спрос на вторичку в регионе вырос на 6%.

— Сильнее всего интерес увеличился к компактным форматам жилья: студиям и однокомнатным квартирам (+16% у обоих), — отмечают аналитики. — По сравнению с сентябрем текущего года активность потенциальных покупателей на вторичном рынке увеличилась на 3%.

При этом, предложение на рынке готового жилья за последние полгода сильно не изменилось. Хотя, если брать за отчетный период промежуток с января по ноябрь 2024 года, то получится, что количество вторичного жилья на платформе выросло на 23%.

Средние цены на вторичном рынке Новосибирска по сравнению с июнем 2024 года снизились на 1% и сейчас однокомнатную квартиру здесь можно купить за 4,7 миллиона рублей, а большие по площади объекты недвижимости обойдутся в 6,3 миллиона рублей. Средняя цена квадрата на вторичке в городе по итогам октября — 122 тысячи рублей за квадрат.

По мнению управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Ерёмкина возросшая покупательская активность на рынке вторичного жилья свидетельствует о формировании отложенного спроса.

— Дополнительно увеличение интереса к «вторичке» обусловлено перетоком части спроса с первичного на вторичный рынок, где стоимость квадратного метра зачастую ниже, — добавил эксперт. — Однако это в меньшей степени влияет на общую динамику спроса, поскольку после отмены массовой льготной программы ставки на обоих рынках сопоставимы. Если рассматривать сделки с готовым жильем, то мы отмечаем снижение доли ипотеки: все больше квартир приобретают за собственные средства.

Ранее редакция сообщала о том, что средняя стоимость квадратного метра готового жилья (на «вторичке») в Новосибирске выросла на 0,2% до 114 тысяч рублей. При этом, средняя полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры составила 5,5 млн руб, а средняя площадь — 47 кв.м. При этом, количество доступных предложений на вторичном рынке города снизилось на 3,1%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нашли новостройки с квартирами дороже 50 млн рублей.