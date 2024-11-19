Новые автобусы марки НЕФАЗ будут работать на одном из маршрутов в Новосибирске

В распоряжение МКП «Новосибгортранс» поступило пять новых автобусов марки НЕФАЗ. Они были приобретены в лизинг при поддержке правительства региона, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
— Новая техника будет работать на маршруте № 54, который соединяет вокзал Новосибирск-Главный, станцию метро «Речной вокзал», разъезд Иня и микрорайон «КСМ», — говорится в сообщении Министерства транспорта Новосибирской области.
Напомним, в Новосибирске уже несколько лет реализуется масштабная программа обновления общественного транспорта. Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский рассказывал, что с 2018 года в регионе было закуплено рекордное количество троллейбусов, автобусов и трамваев — 606 единиц.
Недавно в город прибыл последний автономный троллейбус «Горожанин», который был отправлен из Уфы. Всего в партии было 80 таких машин. К концу года троллейбусный парк Новосибирска обновится на 258 электробусов.
Ранее редакция сообщала о том, что новые вагоны появятся в новосибирском метро в конце 2025 года.
Источник фото: Минтранс Новосибирской области
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