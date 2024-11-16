«Ну что, допрыгался»: мошенники изощряются, обманывая жертв в соцсетях и мессенджерах

Мошеннические схемы, направленные на отъем денег у обычных людей, становятся все более запутанными и многоходовыми. И распутать этот клубок становится все сложнее. Да и сами мошенники поднаторели в своей преступной деятельности, став более жадными и беспощадными. Теперь уже одной жертвы им недостаточно, они стараются вовлечь в свою схему всех родных и близких человека с уже обнуленными счетами. Но, как правило, начинается обман традиционно — с телефонного звонка. Вот лишь несколько историй от жертв мошенников, которые можно найти в соцсетях.

Наталье позвонили из «почты»:

— Вчера мне позвонили. Написано в WhatsApp — «Роспочта». Отвечаю. Мне говорят, что вам из налоговой пришло заказное письмо. Называю свой адрес. Далее мне говорят: «Вам пришла смс с номера 14-14. Продиктуйте, пожалуйста, код, чтобы мы курьеру письмо передали». Продиктовала. Мне сказали: «Ожидайте завтра с 10 до 11 утра курьера». На этом все. Утром, конечно, никто не приехал. Зато позвонили из банка и предупредили, что на мне кредит в 2 миллиона, который оформили как раз в ту минуту, когда им код выслала. Поехала в банк. Да, на меня оформлен кредит — 2 миллиона на полтора года, по 168 тысяч в месяц.

Михаилу позвонили из «пенсионного фонда»:

— Мне позвонили из пенсионного фонда, спросили, была ли у меня индексация пенсии. Ответил, что нет. Говорят: «Тогда вам надо приехать в пенсионный фонд. У нас сбой в программе, и все данные удалились. Нужны все ваши документы». Мне пообещали скинуть код электронной очереди, чтобы не ждать завтра. Код пришел, и я его назвал. После этого мне сразу сказали: «Ну что, допрыгался… теперь все твое движимое и недвижимое имущество на Госуслугах пустят с молотка черные риелторы». Ну и куча оскорблений.

Виктории позвонили из «цветочного магазина»:

— Доктору из нашей клиники позавчера принесли шикарный букет без открытки. Она подумала, что так ее решили отблагодарить пациенты. Вчера утром ей позвонили из этой цветочной лавки. Спросили, получила ли она цветы. Доктор ответила утвердительно. Тогда ей сказали, что сейчас ей придет код получения, который надо назвать, чтобы курьер получил оплату за доставку. Благо, что почти сразу ей позвонили из банка уточнить, берет ли она кредит на 2 миллиона.

О «сетевом» виде мошенничества предупреждают и в пресс-службе Сбербанка.

Привычно большой обман начинается с самого обычного телефонного звонка. В этом случае приятный голос предлагает потенциальной жертве получить доход от инвестиций с помощью персонального консультанта ― личного «брокера». Для старта «заработка» человек переводит деньги на счета мошенников. Чтобы спровоцировать эйфорию от якобы удачных инвестиций, жертве создают поддельный личный кабинет, в котором виден «счет» и «доход от сделок».

Когда человек решает забрать деньги со счета, у него запрашивают несуществующий «налоговый код», а для его получения просят оплатить комиссию. После оплаты выясняется, что вывести деньги с брокерского счета невозможно, так как клиента якобы подозревают в мошенничестве.

Затем начинается второй этап схемы, когда звонить начинают уже якобы представители Центробанка. Они запугивают жертву, которая уже потеряла деньги, и вынуждают ее вовлечь в обман близких и родных. Как правило, «представитель Центробанка» сообщает, что в связи с подозрением на мошенничество неудачливому инвестору необходимо найти доверенное лицо, которое сможет получить средства с брокерского счета. Конечно же, человек обращается за помощью к кому-то из близких и сообщает мошенникам, что нашел доверенное лицо. После этого мошенники начинают угрожать жертве конфискацией денег и имущества, судебными приставами, тюремным сроком. Чтобы этого избежать, необходимо перевести крупную сумму уже со счета доверенного лица. Следующим этапом злые гении вынуждают уже это самое «доверенное лицо» взять кредит, чтобы выслать злоумышленникам заемные средства. Финал опасной схемы может быть плачевным — злоумышленники угрозами заставляют жертв привлекать в нее все новых доверенных лиц и склоняют их к продаже жилья.

Центробанк рекомендует смотреть на расширение файлов.

Сибирский ГУ ЦБ предупредил о том, что мошенники постоянно апгрейдят схемы обмана. К примеру, после взлома аккаунтов в социальных сетях или мессенджерах они рассылают контактам файлы, например, с названием «Фото» и подписью «Привет! Это ты на фото?», вот только расширение у таких файлов — apk, это программы для установки приложений на гаджеты с операционной системой Android. Если скачать и открыть такой файл, то на смартфон или планшет загрузится вирус, с помощью которого мошенники получат полный доступ к устройству, в том числе и к банковским приложениям.

Эксперты банка рекомендуют не открывать подозрительные файлы, а также использовать лицензионные антивирусные приложения, чтобы усложнить или сделать невозможным заражение гаджета вирусом.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники оформили кредит под 67% годовых на пенсионера в Новосибирске.