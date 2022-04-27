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Мошенники обманывают граждан с помощью лотерей для смартфонов на Android

  • 27/04/2022, 11:40
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Мошенники обманывают граждан с помощью лотерей для смартфонов на Android
Теперь для получения «денежного приза» предлагают разослать друзьям приглашение поучаствовать в лотерее, а затем получить свой «выигрыш», скачав специальное приложение для Android.

— Привлечь внимание потенциальных жертв злоумышленникам помогал годами проверенный подход — продвижение беспроигрышной онлайн-лотереи. При этом для большей убедительности внешний вид фейкового сайта оформлялся c применением логотипов популярных брендов производителей совершенно разной продукции, — рассказали РИА Новости специалисты компании Angara Security.

Когда пользователь попадает на сайт злоумышленника, ему предлагается пройти небольшой опрос, в завершении которого уточняется, какими мессенджерами и соцсетями участник пользуется чаще всего.

Далее ему предлагается выбрать ячейки «лотерейного билета», за которыми якобы спрятан выигрыш. Одно из условий — поделиться с друзьями ссылкой, сформированной с учетом ответа на вопрос о предпочтительном средстве связи. Таким образом мошенники добивались распространения фишинговой ссылки от лица реальных пользователей, рассчитывая на повышенное доверие со стороны получателей.

Выполнив условия, участник переходит на следующую страницу, где ему сообщается о принятии заявки на выигрыш к рассмотрению. Здесь же появляется ссылка на скачивание приложения для получения подарка и дополнительных бонусов. Продвигали приложение злоумышленники через официальный магазин Google Play.

Активная фишинговая кампания была направлена, вероятнее всего, на сбор денежных средств доверчивых пользователей, а, возможно, и банковских данных, заключила аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.

Фото: pixabay.com — Tumisu

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Мошенники лотерея Android


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