Первый этап детского реабилитационного центра в Новосибирске сдадут в 2024 году

До конца 2024 года в Новосибирске планируют запустить в эксплуатацию первый этап федерального детского реабилитационного центра. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства области Алексей Колмаков.

— Первый этап ФДРЦ в этом году будет введен, — пояснил министр.

В июле пресс-служба Минстроя РФ сообщала, что строители приступили к устройству фасадов на главном корпусе центра.

— Сейчас в главном здании специалисты завершают устройство наружных стен и перегородок, выполняют монтаж оконных блоков и устройство внутренних инженерных систем. Одновременно с этим приступили к устройству фасадов корпуса. Их общая площадь составляет около 30 тыс. кв. метров, — пояснял заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он также отмечал, что в главном корпусе расположится консультативно-диагностический блок, лечебный блок и стационар для дневного пребывания детей, в том числе блок бассейнов, кабинеты врачей и специалистов, лечебные и процедурные кабинеты.

Напомним, о том, что в регионе на берегу Бердского залива планируется построить детский реабилитационный центр федерального уровня стало известно в 2022 году. Тендер на его возведение выиграла компания АО «Концерн Титан-2». Компания концерна также возводит в Новосибирске СКИФ.

В ценах 2022 года стоимость объекта составляла 7,6 млрд рублей. Финансирование осуществляет федеральный бюджет. Комплекс реабилитационного центра будет состоять из трёх самостоятельных зданий, соединённых тёплыми переходами. В него войдут стационар на 300 коек, лечебный корпус с клинико-диагностическим центром и дневным стационаром. Центр разместится на участке в 37 гектаров на берегу Бердского залива. Общая площадь комплекса — более 60 тысяч квадратных метров, говорится на сайте. Реабилитационный центр будет относиться к IV группе медицинских организаций. Здесь будут восстанавливаться дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. В центре будут использовать как инновационные методы реабилитации (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажёрами, экзоскелеты), так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажёрах и в специальных бассейнах).

В состав объекта входит стационар и главный корпус с теплыми переходами. Во время последнего этапа реализации проекта будет построено здание пансионата.

Ввод объекта в эксплуатацию первоначально был запланирован на август 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в детском реабилитационном центре под Новосибирском идет строительство главного корпуса и стационара.