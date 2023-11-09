Мошенники подделали документы и присвоили земельные участки с квартирой в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор группе мошенников за махинации с земельными участками и квартирой. Группа состояла из двух новосибирцев и одного жителя Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Фигуранты совершили хищение чужого имущество путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Для этого они использовали поддельные судебные решения и постановления мэрии города Новосибирска. Им удалось незаконно оформить право собственности на земельные участки и квартиру, относившиеся к муниципальному и федеральному имуществу.

― Ущерб от преступлений превысил 10 миллионов рублей, ―рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчины получили 3 лет 9 месяцев до 5 лет лишения свободы, а потерпевшим был возмещен ущерб.

Ранее редакция сообщала о том, что МВД обезвредило банду мошенников-автоэкспертов в Новосибирске.