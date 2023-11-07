МВД обезвредили банду мошенников-автоэкспертов в Новосибирске

Шестеро новосибирцев организовали достаточно прибыльный бизнес. Являясь автоэкспертами, мужчины организовывали фиктивные ДТП, чтобы впоследствии обмануть страховую компанию и получить деньги. В качестве пострадавших они выбирали дорогие иномарки, а вот виновными в аварии всегда были обладатели действующих страховых полисов ОСАГО.

Подставу заметили сотрудники службы безопасности страховой компании. Свои подозрения они высказали полицейским.

Раскрутить нехитрую схему удалось сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области.

― После инсценировки и оформления аварии сообщники проводили оценку якобы полученного ущерба. В результате подельники получили страховые выплаты в качестве возмещения на ремонт машин в размере 1,6 млн рублей, ― прокомментировали в региональном МВД.

27-летний лидер группировки и пять его помощников в возрасте от 23 до 33 лет задержаны. Им инкриминируют статью за мошенничество в крупном размере. Главарь и двое участников группы заключены под стражу. Остальным избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Оперативники продолжают устанавливать эпизоды преступной деятельности фигурантов в сфере страхования.