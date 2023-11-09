В 2024 году расходы бюджета Новосибирской области могут составить 400 млрд рублей

Публичные слушания проекта бюджета Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов прошли в региональном парламенте. Как отметил министр финансов Виталий Голубенко, при формировании бюджета правительство ориентировалось не на базовый консервативный сценарий экономического развития, как в предыдущие годы, а на тот вариант прогноза, который подразумевает более высокую динамику.
Министр также обратил внимание участников публичных слушаний на тот факт, что доходы бюджета области сформированы с пониманием того, что ежегодные дотации из федерального бюджета для региона будут снижаться.
— С 2022 года наш регион попадает в список субъектов федерации с высоким уровнем расчетной бюджетной обеспеченности. По федеральным правилам такие регионы не нуждаются в получении федеральных дотаций, — подчеркнул министр.
Спецификой 2024 года будет расчет по инфраструктурным проектам, которые заявлялись в рамках финансирования бюджетных кредитов, — 10,5 млрд рублей. Речь идет об объектах жилья, коммунальной инфраструктуры и дорог для комплексной застройки жилищных комплексов (ЖК «Расцветай», жилмассив «Клюквенный», жилой микрорайон «Карьер Мочище»), объектах парковых зон (ПЛП, технопарк «Смарт Сити»), объектов здравоохранения (7 поликлиник), объектов ЖКХ (полигон в Болотом и экотехнопарк).
Вопросы депутатов вызвало сокращение расходов по Минэкономразвития — на 3,4 млрд рублей. Министр пояснил, что речь идет о средствах, которые предназначались для выплаты по строящимся поликлиникам и школам, — они переброшены на профильные ведомства. Сокращение по МинЖКХ на 1,1 млрд рублей связано с досрочным завершение программы по капремонту домов, признанных аварийными до 2017 года. Минус в бюджете Минтранса (-457 млн) обусловлен завершением строительства станции метро «Спортивная».
— На завершающем этапе мы получили новые данные Росстата о динамике роста зарплаты: с 111% до 115,5%. Это плюс почти 7 млрд рублей. Эти средства будут распределены поправками ко второму чтению, — пояснил Виталий Голубенко. — Кроме того, в резервном фонде заложены 2 млрд рублей на программы развития Новосибирска: 930 млн на ремонт и строительство дорог, 518 млн — на приобретение пассажирского транспорта, 350 млн — на ремонт тротуаров и благоустройство дворовых территорий. Эти решения сформировались по итогам встреч губернатора и мэра, средства также будут распределяться поправками.
Кстати, министр финансов особо подчеркнул, что заемный дефицит области сегодня составляет 25,5 млрд рублей, тогда как совокупные расходы бюджета региона на развитие Новосибирска — 22 млрд рублей.
— Это вещи сопоставимые. Фактически можно сказать, что бюджет следующего года и его заемный дефицит направлены на усиление вложений в город, чтобы добиться мультипликативного эффекта и экономического роста на 2024 год, — говорит Голубенко. — По нашим оценкам, по расходам консолидированный бюджет Новосибирской области 2024 года приблизится к отметке в 400 млрд рублей — это результаты работы наших предприятий. За 5 лет мы фактически удвоили бюджет региона — это достаточно позитивный показатель.
Ранее редакция сообщала о том, что бюджет на 3 года сверстали в правительстве Новосибирской области.
Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области
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