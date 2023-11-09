В 2024 году расходы бюджета Новосибирской области могут составить 400 млрд рублей

Публичные слушания проекта бюджета Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов прошли в региональном парламенте. Как отметил министр финансов Виталий Голубенко, при формировании бюджета правительство ориентировалось не на базовый консервативный сценарий экономического развития, как в предыдущие годы, а на тот вариант прогноза, который подразумевает более высокую динамику.

Министр также обратил внимание участников публичных слушаний на тот факт, что доходы бюджета области сформированы с пониманием того, что ежегодные дотации из федерального бюджета для региона будут снижаться.

— С 2022 года наш регион попадает в список субъектов федерации с высоким уровнем расчетной бюджетной обеспеченности. По федеральным правилам такие регионы не нуждаются в получении федеральных дотаций, — подчеркнул министр.

Спецификой 2024 года будет расчет по инфраструктурным проектам, которые заявлялись в рамках финансирования бюджетных кредитов, — 10,5 млрд рублей. Речь идет об объектах жилья, коммунальной инфраструктуры и дорог для комплексной застройки жилищных комплексов (ЖК «Расцветай», жилмассив «Клюквенный», жилой микрорайон «Карьер Мочище»), объектах парковых зон (ПЛП, технопарк «Смарт Сити»), объектов здравоохранения (7 поликлиник), объектов ЖКХ (полигон в Болотом и экотехнопарк).

Вопросы депутатов вызвало сокращение расходов по Минэкономразвития — на 3,4 млрд рублей. Министр пояснил, что речь идет о средствах, которые предназначались для выплаты по строящимся поликлиникам и школам, — они переброшены на профильные ведомства. Сокращение по МинЖКХ на 1,1 млрд рублей связано с досрочным завершение программы по капремонту домов, признанных аварийными до 2017 года. Минус в бюджете Минтранса (-457 млн) обусловлен завершением строительства станции метро «Спортивная».

— На завершающем этапе мы получили новые данные Росстата о динамике роста зарплаты: с 111% до 115,5%. Это плюс почти 7 млрд рублей. Эти средства будут распределены поправками ко второму чтению, — пояснил Виталий Голубенко. — Кроме того, в резервном фонде заложены 2 млрд рублей на программы развития Новосибирска: 930 млн на ремонт и строительство дорог, 518 млн — на приобретение пассажирского транспорта, 350 млн — на ремонт тротуаров и благоустройство дворовых территорий. Эти решения сформировались по итогам встреч губернатора и мэра, средства также будут распределяться поправками.

Пока. Напомним, в 2022 году резкое увеличение этого фонда до 26 млрд рублей вызвало серьезную критику депутатов. Однако министр успокоил парламентариев, что ко второму чтению эта сумма уменьшится на 10 млрд.

Кстати, министр финансов особо подчеркнул, что заемный дефицит области сегодня составляет 25,5 млрд рублей, тогда как совокупные расходы бюджета региона на развитие Новосибирска — 22 млрд рублей.

— Это вещи сопоставимые. Фактически можно сказать, что бюджет следующего года и его заемный дефицит направлены на усиление вложений в город, чтобы добиться мультипликативного эффекта и экономического роста на 2024 год, — говорит Голубенко. — По нашим оценкам, по расходам консолидированный бюджет Новосибирской области 2024 года приблизится к отметке в 400 млрд рублей — это результаты работы наших предприятий. За 5 лет мы фактически удвоили бюджет региона — это достаточно позитивный показатель.

Ранее редакция сообщала о том, что бюджет на 3 года сверстали в правительстве Новосибирской области.