Мошенники подделывают профили известных инвестблогеров или выдают себя за их менеджеров

Злоумышленники могут сразу начать предлагать вложить деньги в высокодоходные проекты или сначала приглашают в «группу единомышленников» или «секретный чат», предупреждает пресс-служба СГУ.

Схема выглядит следующим образом. Сначала через электронную почту или месенджер вас приглашают принять участие в обучении у известного «инвестиционного» блогера. Следует отметить. что во время обучения человека действительно погружают в азы инвестирования. После экспресс-курса новоиспеченному «инвестору» сообщают, что для него подготовили эксклюзивное предложение с индивидуальным сопровождением. Для этого нужно всего лишь перевести деньги в доверительное управление, и увеличение суммы в несколько раз за пару дней гарантировано. При этом комиссия за их работу составляет всего 2%.

Эксперты предупреждают, чтобы не стать очередной жертвой аферистов, нужно насторожиться, когда собеседник говорит о деньгах, гарантирует высокий заработок, но ни слова не произносит о рисках инвестирования и деньги за услуги просит перевести на карту или электронный кошелек.

— У некоторых блогеров и правда есть официальный статус инвестиционных советников — они могут консультировать клиентов, рекомендовать покупать или продавать определенные активы. Но даже они не вправе брать на себя непосредственное управление чужими деньгами — этим занимаются только компании с лицензией доверительного управляющего от Банка России, — рассказал Андрей Кутень, эксперт Сибирского ГУ Банка России.

Кроме того, существуют прецеденты, когда мошенники рассылают ссылки на фишинговые сайты, которые маскируются под реальные обучающие платформы, сайты брокеров или банков. Если ввести на фальшивой странице данные своей карты, есть риск лишиться всех денег на счете.

Специалисты советуют всегда проверять адресную строку браузера — нет ли ошибок в названии сайта легальной финансовой организации. Перед тем как вводить где-то платежные данные, логины и пароли — необходимо убедиться, что перед адресом сайта стоят https и значок закрытого замка.

В пресс-службе СГУ напомнили, что информация о распространенных мошеннических схемах, а также о том, как противостоять аферистам, содержится на сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам» или на сайте «Финансовая культура» в разделе «Грабли».

Ранее редакция сообщала, что мошенники звонят клиентам банка и обвиняют их в якобы измене Родине.

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