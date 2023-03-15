Рекламодателям

Мошенники подделывают профили известных инвестблогеров или выдают себя за их менеджеров

  • 15/03/2023, 11:04
Автор:
мошенники
Экспертами Банка России выявлена очередная схема обмана.

Злоумышленники могут сразу начать предлагать вложить деньги в высокодоходные проекты или сначала приглашают в «группу единомышленников» или «секретный чат», предупреждает пресс-служба СГУ.

Схема выглядит следующим образом. Сначала через электронную почту или месенджер вас приглашают принять участие в обучении у известного «инвестиционного» блогера. Следует отметить. что во время обучения человека действительно погружают в азы инвестирования. После экспресс-курса новоиспеченному «инвестору» сообщают, что для него подготовили эксклюзивное предложение с индивидуальным сопровождением. Для этого нужно всего лишь перевести деньги в доверительное управление, и увеличение суммы в несколько раз за пару дней гарантировано. При этом комиссия за их работу составляет всего 2%.

Эксперты предупреждают, чтобы не стать очередной жертвой аферистов, нужно насторожиться, когда собеседник говорит о деньгах, гарантирует высокий заработок, но ни слова не произносит о рисках инвестирования и деньги за услуги просит перевести на карту или электронный кошелек.

— У некоторых блогеров и правда есть официальный статус инвестиционных советников — они могут консультировать клиентов, рекомендовать покупать или продавать определенные активы. Но даже они не вправе брать на себя непосредственное управление чужими деньгами — этим занимаются только компании с лицензией доверительного управляющего от Банка России, — рассказал Андрей Кутень, эксперт Сибирского ГУ Банка России.

Кроме того, существуют прецеденты, когда мошенники рассылают ссылки на фишинговые сайты, которые маскируются под реальные обучающие платформы, сайты брокеров или банков. Если ввести на фальшивой странице данные своей карты, есть риск лишиться всех денег на счете.

Специалисты советуют всегда проверять адресную строку браузера — нет ли ошибок в названии сайта легальной финансовой организации. Перед тем как вводить где-то платежные данные, логины и пароли — необходимо убедиться, что перед адресом сайта стоят https и значок закрытого замка.

В пресс-службе СГУ напомнили, что информация о распространенных мошеннических схемах, а также о том, как противостоять аферистам, содержится на сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам» или на сайте «Финансовая культура» в разделе «Грабли».

Ранее редакция сообщала, что мошенники звонят клиентам банка и обвиняют их в якобы измене Родине.

Фото: freepik.com

895

Рубрики : Финансы Общество Право&Порядок

Регионы: Россия

Теги : Мошенники инвестблогер банки


Спецоперация на Украине

В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
В Новосибирской области запущена программа реабилитации участников спецоперации
9/03/23 18:42
ДОСААФ в Татарске

На месте автошколы ДОСААФ появится жилая застройка

В администрации района заявляют, что общественная организация фактически бросила участок.
Читать статью >>
Александр Мысик административный штраф

Директор «Метро Мир» оспаривает административную ответственность

Соответствующая жалоба поступила со стороны защиты.
Читать статью >>
рост цен в Новосибирске

В феврале в Новосибирской области резко подорожал лук и турпутевки

При этом цены на большинство медикаментов, напротив, снизились.
Читать статью >>
Сергей Канунников уголовное дело

В суд поступило дело в отношении главы Центрального округа Новосибирска

Это последствия сноса памятной стелы неподалёку от площади Калинина.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель корпоративной и налоговой практик АБ «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: В суды начали поступать налоговые дела по компаниям, где бизнес-процессы отстраивали консультанты

Это делает судебные процессы более сложными, но и более интересными для специалистов, так как идет проверка их работы.
Все материалы
Лента новостей

Госфонд выделил более 350 млн рублей на лекарства тяжелобольным детям Томской области

15/03/2023, 17:08

Ипотеку сможет заменить социальная аренда с правом выкупа

15/03/2023, 17:08

На месте автошколы ДОСААФ появится жилая застройка

15/03/2023, 17:07

Директор «Метро Мир» оспаривает административную ответственность

15/03/2023, 16:36
Популярное

Впервые в Кольцово пройдет Здоровый субботник — настоящий праздник здоровья для всей семьи!

15/03/2023, 13:04

Депутаты предложили ввести значки в качестве обязательного элемента школьной формы

15/03/2023, 10:39

Каждый пятый лифт в России выработал максимальный срок эксплуатации

14/03/2023, 16:31
Новости компаний

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях

15/03/2023, 10:31

«Ростелеком» и «Виртуальный маркетолог» помогут бизнесу сократить путь к клиентам

14/03/2023, 12:19

ВТБ в Новосибирской области: в феврале объем выдач ипотеки вырос в 1,7 раза

14/03/2023, 11:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска