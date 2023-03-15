В Новосибирской области пятый год растёт популярность обучения в колледжах и техникумах

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, в регионе создана одна из самых эффективных в стране систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи, непосредственно влияющая на подготовку высококвалифицированных кадров. В основе системы находится деятельность центра «Альтаир» и областного «Кванториума».

Кандидат наук, старший преподаватель СУНЦ НГУ Сергей Седых пояснил, что центр «Альтаир» позволяет максимально сблизить науку и будущие кадры.

— В госзадании научных институтов не предполагается работа со школьниками. «Альтаир» позволяет обеспечить прямой контакт учёных с ребятами. Лаборатории «Альтаира», оборудованные лучше, чем в «Сириусе», через сетевые исследовательские проекты и профильные смены помогают профориентировать школьников для осознанного получения высшего образования, привлекать абитуриентов «на правильные факультеты правильных вузов», — отметил Сергей Седых.

В регионе сформировалась постоянно действующая система профориентационных проектов. В её основе лежит: сеть специализированных «губернаторских» классов, 252 центра «Точка роста», 5 ИТ-кубов, «Политехническая и агротехническая школа», онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», 3 центра политехнического обучения. Создана 51 тысяча новых мест дополнительного образования детей.

За пять лет количество обучающихся по программам СПО выросло более чем на 16 тысяч человек. Созданы 48 мастерских, что способствует качественной подготовке конкурентоспособных специалистов.

О востребованности наших выпускников говорит высокий рейтинг «чистого» трудоустройства – 82% (при федеральном целевом показателе 78%). Качество подготовки выпускников подтверждается и внешними оценками, в частности – выступлениями на чемпионате «Молодые профессионалы». В 2022 году в рейтинге регионов Новосибирская область была пятой, а до этого 4 года подряд занимала шестое место.

Фото с сайта правительства Новосибирской области