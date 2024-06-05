Мошенники предлагают съемки в массовках в Новосибирске

Мошенники предлагают новый сценарий обмана. Они размещают в интернете вакансии модели, актера массовки или клипов для желающих подработать в свободное от работы или учебы время. В описании вакансии указывают, что специальных навыков и образования от человека не требуется, а работать достаточно 2-3 часа в день.

Собеседование с кандидатом проходит в офисе или студии, где располагается большое количество съемочной аппаратуры.

— После собеседования записывают тестовое видео. При этом на протяжении всего времени говорят соискателю, что у него подходящий типаж, поставленный голос — делают все, чтобы завлечь человека. После всех опросов и тестов сообщают, что можно начинать со следующего дня, — рассказали в Сибирском ГУ Банка России.

Дополнительно они предлагают пройти обучение. По их словам, после его прохождения, заказы по деньгам и по масштабам будут совершенно другого уровня.

— Проблема для человека заключается в том, что учеба платная. Сумма обучения высокая. Но и здесь мошенники делают все, чтобы завлечь жертву. Они обещают большую скидку, если внести деньги здесь и сейчас. При отсутствии денег предлагают рассрочку. Если человек соглашается с предложением, невнимательно читает договор и подписывает его, оказывается, что это кредитный договор. А услуги, на выполнение которых его взяли только информационно-консультационные. В итоге жертва не проходит обучение и не получает работу. Плюс на нем остается кредит, который нужно погасить, — объяснил схему мошенничества эксперт Сибирского ГУ Банка России Александр Румянцев.

В Сибирском ГУ ЦБ отмечают, что чаще всего, жертвами этой схемы мошенничества становится молодежь.

Недавно аферисты начали использовать еще одну схему мошенничества с несуществующими «безопасными счетами». Теперь она нацелена на участников СВО и членов их семей. Мошенники звонят или пишут в мессенджере военнослужащему или его близким. Сообщают, что за нарушение дисциплины либо служебных обязанностей ему грозит штраф: с его счета будет списана единовременная выплата в размере 195 000 рублей (полагается всем участникам СВО). Для того, чтобы сохранить средства, они предлагают перевести их с карты на специальный «безопасный счет».

Ранее редакция сообщала, что мошенники предлагают новосибирцам заменить бумажный полис ОМС на электронный. Для этого они предлагают установить фальшивое приложение.