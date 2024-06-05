Водитель иномарки сбил двух пешеходов в Новосибирске

Водитель BMW X5 сбил двух пешеходов на Станционной.
Предварительно, по данным МВД области, 4 июня 38-летний водитель BMW, в районе дома 48 по улице Станционной, проехав на запрещающий сигнал светофора, сбил двух переходивших дорогу пешеходов.
― В результате ДТП пострадали две женщины, которые были доставлены в медицинское учреждение, ― говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
В результате освидетельствования у водителя не было установлено состояние опьянения.
Ранее редакция сообщала о том, что зеленые жигули сбили 17-летнего подростка на мотоцикле в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54.
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