Водитель иномарки сбил двух пешеходов в Новосибирске

Водитель BMW X5 сбил двух пешеходов на Станционной.

Предварительно, по данным МВД области, 4 июня 38-летний водитель BMW, в районе дома 48 по улице Станционной, проехав на запрещающий сигнал светофора, сбил двух переходивших дорогу пешеходов.

― В результате ДТП пострадали две женщины, которые были доставлены в медицинское учреждение, ― говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

В результате освидетельствования у водителя не было установлено состояние опьянения.

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