«ТКС Холдинг» поменял название банка «Тинькофф», чтобы «уйти от фамильности»

— «ТКС Холдинг» объявил о новом этапе развития бренда — «Тинькофф» эволюционирует в «Т-Банк», — сообщила пресс-служба компании.

Брокер Тинькофф Инвестиции» также стал «Т- Инвестиции».

Сроки полного перехода кредитного учреждения на новый бренд пресс-служба компании не уточняет.

— Наше юрлицо пока называется АО «Тинькофф Банк», и какое‑то время вы будете встречать его в официальных документах. Но постепенно оно тоже станет называться по‑новому, — пояснили в «ТКС Холдинге».

Напомним, в феврале 2024 года холдинг обновил логотип. Теперь пришло время менять название.

— Мы хотим уйти от фамильности, которая когда-то была в тренде, и заменить ее на что-то более лаконичное и современное. Кроме того, мы хотим масштабировать бизнес на международные рынки. И, как нам кажется, бренд Т‑Банк — универсальное решение для этой цели, — отмечается в сообщении компании.

Тинькофф Банк основан в 2006 году Олегом Тиньковым (признан Минюстом иноагентом), входит в число системно значимых кредитных организаций. В апреле 2022 года семейный траст Тинькова продал 35% банка холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. В середине марта 2024 года группа «Тинькофф» объявила о планах по слиянию с Росбанком.

По данным «Банки.ру» на май 2024 года, банк по объему активов занимает в стране 10-е место (2,44 трлн рублей). В рейтинге 100 надежных банков — 2024 Forbes Тинькофф Банк занял 31 строчку.