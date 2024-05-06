Мошенники предлагают новосибирцам заменить бумажный полис ОМС на электронный

Мошенники начали использовать новую схему: они звонят от имени сотрудников страховых компаний и предлагают заменить бумажный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на электронный.

Преступники предлагают установить фальшивое приложение Минздрава. Оно содержит вирус, который открывает мошенникам доступ к мобильному банку на телефоне человека. Это позволяет списать со всех счетов деньги.

— На самом деле для граждан России полисы ОМС действуют бессрочно. Нет необходимости в замене бумажных или пластиковых документов на электронные. Но при желании через портал Госуслуги можно выпустить цифровой полис. Сделать это можно самостоятельно, совершенно бесплатно и без установки каких-либо приложений. После оформления полиса в личном кабинете на портале Госуслуги вам будет доступен QR-код, который нужно будет показывать при обращении в медучреждение, и он будет действовать точно так же, как обычный полис, — рассказал эксперт Сибирского ГУ Банка России Андрей Кутень.

Эксперт уточнил, что не стоит поддерживать разговор с людьми, которые звонят по поводу полисов ОМС.

— Положите трубку и самостоятельно перезвоните в страховую компанию, которая выдала вам полис. Название и контакты организации указаны на самом документе, — советует он.

ГУ МВД по Новосибирской области неоднократно напоминало о том, что любую информацию стоит проверять в официальных источниках, особенно если речь идет о деньгах.

— Устанавливать по просьбе незнакомцев мобильные приложения или скачивать по ссылке какие-то файлы очень опасно. Даже если собеседник представился сотрудником страховой организации, правоохранительных органов или иной структуры, — отмечают в ведомстве.

Ранее редакция рассказывала о том, что мошенники выдают себя за сотрудников налоговой службы. Согласно новой схеме обмана, они уговаривают собеседника спасти свои деньги на безопасном счете.