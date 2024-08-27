Мошенники теперь представляются сотрудниками Госархива

Специалисты ВТБ сообщили о всплеске мошеннической активности. Согласно схеме, преступники представляются сотрудниками Госархива. Злоумышленники усыпляют бдительность пользователя, используя не имеющую отношения к деньгам госорганизацию.

Так, от имени сотрудника Госархива они сообщают, что хотят отправить адресату невостребованные письма, но все данные об отправителях утеряны. Поэтому получить письма предлагается в удобном отделении МФЦ или Почты России, а также установить дату, время для онлайн-записи, чтобы клиент не ждал своей очереди. Далее на мобильный телефон потенциальной жертвы приходит СМС с цифровым кодом — мошенники просят озвучить его, поторапливая собеседника, чтобы он озвучил секретную информацию. Как только жертва ее сообщает, аферисты без особого труда получают доступ к цифровым сервисам, включая Госуслуги и онлайн-банк. Таким образом они могут вывести деньги или оформить кредиты.

Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса, рассказал, что в вышеупомянутом случае может помочь определитель номера, который показывает полезные звонки из реальных ведомств, а также отмечает мошенников и спам уже во время входящего вызова.

— Особенно это полезно для людей, которые мало знают о цифровой безопасности и рассчитывают на дополнительную защиту, — отметил эксперт.

В пресс-службе кредитной организации предупредили, что самый эффективным способом борьбы с хищениями остается бдительность. Поэтому нельзя допускать общение с вероятными злоумышленниками. Специалисты призывают фильтровать входящие звонки, в том числе через мессенджеры, с помощью определителя номера. Сервис показывает опасные номера с пометкой о мошенниках или спаме. В телефонном разговоре или при онлайн-переписке не забывайте, что мошенники могут вести диалог от имени ваших друзей, коллег и близких, а также звонить от имени ведомств, правоохранительных органов и социальных организаций.