Жители Новосибирска выразили свое отношение к субботникам

Каждый четвёртый работающий новосибирец игнорирует призывы участвовать в субботниках, и это его законное право.

– 34 процента работающих рассказали, что у них на работе субботники не проводятся. Шесть процентов не знают, есть ли в компании такая традиция (чаще всего это те, кто работает недавно), – говорится в сообщении SuperJob.

Стоит отметить, что мужчины реже участвуют в субботниках, чем женщины. Особенно это заметно среди молодёжи до 34 лет. В то же время женщины и люди старше 45 лет более склонны к безвозмездному труду на благо общества.

Только у 25 процентов в компаниях есть традиция субботника. У 16% такой труд проходит в рабочее время, в 9% случаев — в выходные. Однако 74% представителей компаний сообщили, что в их организациях не проводятся субботники.

Ранее редакция сообщала о том, что сибиряки собрали 25 тонн мусора в рамках «Марафона рек и парков».