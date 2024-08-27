Сезон белых грибов начался в Новосибирской области

В Новосибирской области начинается масштабный грибной сезон. Накануне участники тихой охоты в пабликах рассказали о появлении в лесах сухого груздя.

Так, один из любителей побродить по лесу сообщил, что белые грибы сейчас идут хорошо. Грибы можно увидеть во время прогулки по сосновому бору или березовой роще.

Некоторые связывают появление грибов с тем, что самих грибников стало гораздо меньше, из-за этого улов у других идет в гору.

Опытные сибиряки считают сухой груздь самым ценным грибом среди «простых» видов. По их мнению, он превосходит по вкусовым качествам подберёзовики, лисичек или маслята.

С точки зрения кулинарии, сухие грузди универсальны. Их плотная мякоть и нежный, слегка острый вкус идеально подходят для различных кулинарных экспериментов.

Ранее редакция сообщала о том, что в лесах Новосибирской области за неделю потерялось три человека во время сбора дикоросов.