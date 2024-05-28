Мошенники придумали новую схему обмана для участников СВО и членов их семей

Мошенники используют новую схему с несуществующими «безопасными счетами». Теперь она нацелена на участников СВО и членов их семей.

Мошенники звонят или пишут в мессенджере военнослужащему или его близким. Сообщают, что за нарушение дисциплины либо служебных обязанностей ему грозит штраф: с его счета будет списана единовременная выплата в размере 195 000 рублей (полагается всем участникам СВО). Для убедительности, аферисты присылают поддельный приказ департамента финансового обеспечения Минобороны.

Мошенники предлагают перевести средства с карты на специальный «безопасный счет». По их словам, это защитит деньги от списания. По их словам, сбережения можно будет вернуть, после того, как шумиха с дисциплинарными взысканиями закончится.

— На самом деле никакого безопасного счета нет. Все деньги уходят мошенникам. Поэтому любые разговоры и переписки по поводу денег нужно сразу же прекращать, — рассказал эксперт Сибирского ГУ Банка России Александр Иванов.

Он подчеркнул, что ни под каким предлогом нельзя переводить свои сбережения на неизвестные счета.

Александр Иванов напомнил, что необходимо уточнить ФИО и должность собеседника, если он представляется сотрудником какого-либо ведомства или банка. После этого, необходимо самостоятельно найти номер телефона этого ведомства или организации на их официальном сайте и перепроверить информацию.

Напомним, схему с «безопасными счетами» мошенники использовали и раньше. В одних случаях они информировали потенциальную жертву о подозрительных операциях на счете и рекомендовали выполнить процедуру обновления единого лицевого счета для дополнительной защиты. Для активации обновленного счета клиента просили перевести деньги на «безопасный» счет через банкомат. В других — мошенники выдавали себя за сотрудников налоговой службы.

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