Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар в частном доме. В нем погибли два человека.
Следственный комитет по региону проводит доследственную проверку по данному факту. На место происшествия незамедлительно прибыли следователь территориального следственного органа и сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, которые помогут определить точную причину смерти погибших и причину возгорания.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее редакция сообщала о том, что школьник спас садовое общество от крупного пожара в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — freepic.diller
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