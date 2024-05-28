Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар в частном доме. В нем погибли два человека.

Следственный комитет по региону проводит доследственную проверку по данному факту. На место происшествия незамедлительно прибыли следователь территориального следственного органа и сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, которые помогут определить точную причину смерти погибших и причину возгорания.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее редакция сообщала о том, что школьник спас садовое общество от крупного пожара в Новосибирске.