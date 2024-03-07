Самозапрет не защитит от техник социальной инженерии

(Не)массовая история

Через год, с 1 марта 2025-го, в России должен вступить в силу закон о самозапрете. Это новый механизм защиты заемщиков, разработанный Банком России в 2022 году. Он предполагает ограничение на кредитование и онлайн-операции, которые клиент финансовой организации может установить для себя. До 1 сентября 2025 года должна появиться возможность подачи заявлений на самозапрет через МФЦ или портал «Госуслуги». Все кредиторы будут обязаны запрашивать бюро кредитных историй о наличии у клиента самозапрета при выдаче займа.

Согласно опросу, проведенному финансовым сервисом Lime, 70% россиян уже рассматривают возможность установки самозапрета. 38% россиян не будут его ставить, чтобы не ограничивать себя в возможности получить кредитные средства в любое время. Четверть опрошенных еще не разобрались, как работает этот механизм, а 6% уверены, что он не поможет избежать мошенников.

Участники рынка пока считают, что самозапрет вряд ли будет популярен у основной массы заемщиков. Так, Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер», пояснил редакции, что не ожидает массового спроса среди клиентов компании.

— Обычно получатели краткосрочного PDL-займа оформляют его несколько раз в год по мере необходимости, чаще всего срочно и на неотложные расходы. Предполагая, что необходимость получения небольшого займа возникнет в обозримом будущем, заемщики не будут искусственно создавать себе преграды в кредитовании. Так поведут себя в первую очередь повторные клиенты, доля займов которым в выдачах может достигать в «Займере» 85-90%, — комментирует собеседник Infopro54.

Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Константин Шарапов полагает, что у какой-то части населения такая возможность вызовет интерес.

— К примеру, ей захотят воспользоваться близкие пожилых людей, чтобы защитить своих доверчивых родственников от мошенников и незаконного оформления кредитов. Или те, кто вообще не пользуется банковскими картами, кредитными продуктами и не совершает покупок в интернете, — комментирует Шарапов. — Для активной и разумной в финансовом плане аудитории, на мой взгляд, данная мера не будет популярна.

Роман Макаров не исключает, что некоторые граждане, пользующиеся только среднесрочными займами, могут установить себе самозапреты в кредитных историях.

По данным исследования Lime, среди сторонников данного механизма каждый третий (33%) считает нужным поставить самозапрет для пожилых родственников, 30% — для себя, 26% — и для себя, и для старшего поколения.

Уязвимости самозапрета

Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir, считает, что одной из причин потенциально низкого интереса к самозапрету являются уязвимости этого механизма.

— Уровень защиты персональных данных сегодня достаточно высок, поэтому главная опасность, на наш взгляд, связана не столько с техническими угрозами, сколько с социальными факторами. Значительная часть мошенничеств предпринимается с помощью социальной инженерии, когда злоумышленники под тем или иным предлогом убеждают жертву перевести деньги на «безопасный счет», установить вредоносное приложение или предоставить доступ к персональным данным. К сожалению, если человек серьезно попал под влияние мошенников, самозапрет на получение кредитов его не остановит — он вполне может его снять, — поясняет эксперт.

Роман Макаров уверен, что преступники могут попытаться путем обмана получить доступ к учетной записи заемщика на госуслугах и снять запрет на получение кредита или займа. — Другой недостаток процедуры состоит в том, что россияне без опыта кредитования не смогут установить самозапрет, поскольку у них нет кредитной истории, где должна быть сделана пометка. Это самая уязвимая категория граждан с точки зрения этого законопроекта, — комментирует собеседник Infopro54. — При этом нельзя исключать, что некоторые граждане решат воспользоваться ситуацией и попробуют инсценировать взлом посторонними лицами личных кабинетов на портале госуслуг с целью отмены самозапрета. Такие попытки не увенчаются успехом, поскольку развитые финтех-компании, такие как «Займер», без проблем могут собрать цифровые доказательства, что договор займа был заключен правомерно — с тем заемщиком, который попытался осуществить мошенничество.

Константин Шарапов настроен более позитивно. Он считает, что процедура самозапрета защищена ровно настолько, насколько защищен портал госуслуг в целом. Он напоминает, что сегодня уделяется много внимания информированию граждан о действиях мошенниках, ведется просветительская работа в СМИ, на радио и самими участниками кредитного рынка страны.

— Благодаря этому многие потребители финансовых услуг знают о дополнительных механизмах защиты и устанавливают двухфакторную аутентификацию для входа в личный кабинет ― мошенникам через такой блокпост не пройти, — подчеркивает Шарапов.

Кстати, согласно результатам опроса, проведенного Lime, 61% россиян не знают, что с помощью самозапрета можно не только ограничить выдачу кредитов, но и установить лимит на сумму или период совершения онлайн-переводов. Кроме этого, половина респондентов ошибочно считают, что закон не позволяет устанавливать и снимать запрет на кредиты неограниченное количество раз.

Альтернативы самозапрета

Ключевой альтернативой самозапрета опрошенные редакцией участники рынка назвали ограничение выдач заемных средств закредитованной части населения, такой механизм уже разработан Банком России — это макропруденциальные лимиты, которые активно применяются.

— Сегодня, как показывает свежая аналитика Центробанка, уровень закредитованности населения ненамного, но снижается ― то есть принятые меры демонстрируют эффективность. Вопреки распространенному мнению, финансовая грамотность граждан повышается: люди понимают, что такое кредит, а что такое микрозаем, многие объективно оценивают свои финансовые возможности, умеют считать деньги и планировать расходы, — комментирует Константин Шарапов. — Благодаря совокупности этих факторов ситуация с закредитованностью постепенно стабилизируется. С другой стороны, растет объемов кредитования ― вот такое противоречие. Но оно свидетельствует лишь о том, что люди стали более осознанно подходить к решению финансовых вопросов за счет кредита или микрозайма.

Управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева напоминает, что недавно на Уральском форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась о том, что одной из действующих мер снижения закредитованности граждан может быть «период охлаждения», чтобы с момента одобрения до возможности получения реальных заемных денег проходило до 48 часов.

― Однако на текущий момент законом не предусмотрены правовые механизмы «периода охлаждения» для выдачи займов, обязывающих кредитора задерживать выдачу займов до двух суток после одобрения заявки, ― напомнила она.

Андрей Пономарев считает, что при разработке правовых механизмов для введения «периода охлаждения» регулятор действует осмотрительно и речь идет именно о крупных кредитах, которые значительно влияют на финансовое положение человека.

Константин Шарапов не исключает, что период охлаждения «спасет» от ненужного, необдуманного или мошеннического кредита азартного и неграмотного с финансовой точки зрения человека. Однако эксперт уверен, что для сферы микрофинансирования этот инструмент не сработает.

— В чем главное преимущество микрозайма? В скорости. Человеку деньги нужны здесь и сейчас, и он их получает. Если ввести период охлаждения, то сама потребность в деньгах пропадет. Для микрозаймов никакого периода охлаждения не должно быть: деньги выдаются тогда, когда они нужны. Он лишь затруднит работу всей системы, и она потеряет смысл ― то, для чего была изначально создана, ― заявил Шарапов в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Роман Макаров также считает, что введение «периода охлаждения» в МФО противоречит базовой ценности продукта.

― Согласно нашей статистике, больше половины клиентов используют микрозаймы для решения неотложных нужд. Таким образом, «период охлаждения» в МФО лишит население возможности безопасного получения срочных заемных средств, ― добавил Макаров.

Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2024 года у новосибирцев серьезно снизился интерес к кредитованию.

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