Спасатели освободили 2-летнего ребенка из заблокированной машины в Новосибирске

Спасатели МАСС освободили ребенка из заблокированной машины в Новосибирске.
На кадрах можно увидеть, как спасатели пытаются открыть специальными инструментами дверь заблокированной машины.
При этом на заднем фоне в видео можно увидеть женщину, предположительно маму ребенка, которая разговаривает через стекло авто с находящимся там ребенком.
― Сколько дядей. Совсем не страшных. Всё хорошо, ― приговаривает та.
Через несколько минут спасателям удалось открыть дверь и передать ребенка женщине.
Ранее редакция сообщала о том, что спасатели достали из ямы собаку жительницы Новосибирска.
Источник фото: Спасатели МАСС.
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