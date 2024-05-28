Спасатели освободили 2-летнего ребенка из заблокированной машины в Новосибирске

Спасатели МАСС освободили ребенка из заблокированной машины в Новосибирске.

На кадрах можно увидеть, как спасатели пытаются открыть специальными инструментами дверь заблокированной машины.

При этом на заднем фоне в видео можно увидеть женщину, предположительно маму ребенка, которая разговаривает через стекло авто с находящимся там ребенком.

― Сколько дядей. Совсем не страшных. Всё хорошо, ― приговаривает та.

Через несколько минут спасателям удалось открыть дверь и передать ребенка женщине.



Ранее редакция сообщала о том, что спасатели достали из ямы собаку жительницы Новосибирска.