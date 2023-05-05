В театре «Глобус» покажут спектакли в рамках II городского фестиваля «ОдиссеяФест»

12 и 13 мая 2023 года на малой сцене театра «Глобус» состоятся показы спектаклей в рамках II городского фестиваля детского, юношеского и молодежного театрального творчества «ОдиссеяФест». Проект проводится в преддверии празднования 130-летия Новосибирска, его тематика – «Город и мы». Начало в 10.00.

Фестиваль проходит по инициативе Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». Учредитель фестиваля – Департамент образования мэрии города Новосибирска.

Проект способствует развитию театрального искусства в Новосибирске, проводится в целях популяризации театрального творчества среди детей, подростков и юношества, формирования эстетического отношения к действительности средствами театра, развития творческих способностей и художественного вкуса, воспитания доброты и гражданской позиции средствами художественно-эстетической деятельности.

В состав жюри смотра вошли актеры театра «Глобус» Наталья Тищенко, Иван Зрячев, Светлана Потемкина, Андрей Андреев. Председатель жюри – заслуженная артистка России Тамара Седельникова.

В фестивале приняли участие около 100 детских театральных коллективов из образовательных и культурно-досуговых учреждений столицы Сибири. На городской этап прошли 49 спектаклей из 10 районов Новосибирска. В качестве финалистов для выступления на сцене театра «Глобус» отобраны 15 спектаклей, именно они 12 мая будут бороться за звания победителей. Традиционно форум объединяет широкую палитру театральных жанров.

13 мая пройдут показы спектаклей детских школьных коллективов из районов Новосибирской области. Они примут участие в фестивале «ОдиссеяФест» в качестве гостей, на внеконкурсной основе. Эта инициатива проводится в рамках развития Всероссийского конкурса «Школьный театр», основными задачами которого являются системное развитие школьных театральных студий, реализация творческого потенциала школьников и педагогов. Организаторы проекта «ОдиссеяФест» считают важным поддержать любительские студии нашего региона: вывести их на профессиональную сцену и поближе познакомить с особенностями театрального дела.

Возраст: 6+