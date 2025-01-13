Поезд до Новосибирска задерживается из-за схода грузового состава в Бурятии

Пассажирский поезд №375, следующий из Нерюнгри в Новосибирск, задерживается из-за схода грузовых вагонов в Республике Бурятия. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.
— Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, — написано в сообщении.
Представители компании добавили, что пассажирам поезда, задержанного из-за схода грузовых вагонов в Бурятии, предоставят питание.
Еще один поезд №98 Кисловодск — Тындаиз из-за аварии вернулся на станцию Северобайкальск. Там пассажиры также получат горячее питание от РЖД.
Напомним, 13 января 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе. Сейчас железнодорожные пути на этом участке железной дороги перекрыты. Известно, что был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. На место происшествия прибыли два аварийно-восстановительных поезда из населенного пункта Таксимо и Северобайкальска для ликвидации последствий аварии.
По информации Восточно-Сибирской железной дороги, в результате схода никто не пострадал. Сейчас устанавливаются размер ущерба и все обстоятельства произошедшего.
Ранее редакция сообщала о задержке рейсов в Толмачево.
Фото предоставлено пресс-службой Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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