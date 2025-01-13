Мошенники продавали бронь от мобилизации за 300 тысяч в Новосибирской области

В Новосибирской области был арестован Андрей Воробьев, обвиняемый в мошенничестве. По данным Тогучинского районного суда, сибиряк пытался получить 300 тысяч рублей от молодого человека, показав ему поддельный документ с требованием явиться в комендатуру.
Следствие считает, что с 14 по 17 августа 2024 года обвиняемый и его подельник Эдуард С. обманным путём получили предписание из военного комиссариата.
После этого Воробьев поручил Эдуарду С. встретиться с потерпевшим, показать указанное предписание, а также предложить за вознаграждение в размере 300 000 рублей не ехать в комендатуру и военкомат не направит его в зону специальной военной операции.
Однако потерпевший обратился за помощью к своим близким, и это помешало злоумышленникам довести их план до конца.
Тогучинский районный суд Новосибирской области 10 декабря отправил Андрея Воробьева в СИЗО до 19 января.
Постановление вступило в законную силу.
Ранее редакция сообщала о том, что мошенники приглашают новосибирцев стать присяжными заседателями. Новую схему кражи личных данных преступники начали использовать пару недель назад.
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