Почти на четверть подорожала аренда трехкомнатных квартир в Новосибирске за год

В 2024 году аренда квартир стала дороже во всех крупных городах России. Новосибирск не стал исключением, сообщили эксперты федерального портала «Мир квартир». Исследование показало, что теперь снять среднюю однокомнатную квартиру за 13-16 тыс. руб./мес., как в 2023 году, нельзя ни в одном городе с населением более 300 тыс. человек.

К концу года аренда однокомнатной квартиры обходилась в среднем в 30 923 рубля что на 8,1% больше по сравнению с 2023 годом. Цены на аренду двухкомнатной квартиры в столице Сибири за год увеличились на 16,1% и к концу года составили 39 296 рублей.

Самыми подорожавшими в 2024 году оказались трехкомнатные квартиры. Месяц аренды такой квартиры в Новосибирске обходился в среднем 48 338 рублей. Это на 22,8% больше, чем годом ранее.

По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, в 2024 году цены на аренду жилья выросли существеннее, чем в 2023 году. Этому способствовала инфляция, рост цен на товары и повышение уровня заработной платы.

— К перечисленным факторам добавилась отмена льготной ипотеки на первичном рынке, которая заставила покупателей квартир пересмотреть свои планы и начать (или продолжить) снимать жилье. А также высокая ключевая ставка, повлекшая заградительные проценты по жилищным кредитам во всех сегментах рынка, — говорит эксперт.

Он отмечает, что часть предложения на рынке аренды пополнилась за счет недвижимости на «вторичке», которая была снята с продажи. Луценко уверен, что в 2025 году ставки по аренде продолжат расти.

Независимый аналитик новостроек Новосибирска Сергей Николаев в ноябре отмечал, что после объявления новых условий по ипотеке ежемесячный платеж за новостройку без семейной ипотеки в 2,82 превысит арендную плату за квартиру такой же площади, а за квартиру на вторичном рынке в 2,24 раза.

Напомним, в конце 2024 года руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Геннадий Морозов сообщил, что налоговая берет под контроль рынок арендного жилья в Новосибирске. По его словам, около 70% жилья в Новосибирске приобретается лицами, которые не нуждаются в нем и используют эти объекты для получения дохода при сдаче в аренду.

— Проанализировав базу данных, мы установили, что 19 тысяч налогоплательщиков, имеющих в собственности более 5 жилых объектов, не отчитываются о получаемых доходах. Возникает вопрос: если у человека в собственности 10-15 квартир, то вряд ли он может их использовать для проживания. Это подтверждает и тот факт, что в Новосибирске работает 6 фирм, которые оказывают услуги в содержании и обслуживании такого жилья. То есть у собственников уже не хватает сил и возможности самостоятельно управлять своим имуществом, — констатировал Морозов.

Ранее редакция сообщала, что долгосрочная аренда жилья в Новосибирске подорожала почти на 40%. Медианная ставка аренды составляет 40 тысяч рублей в месяц.