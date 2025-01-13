Лес вокруг Новосибирска внесен в госреестр недвижимости

В конце декабря 2024 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены сведения о лесах, расположенных в Новосибирской области. Речь идёт о «зелёном поясе» вокруг столицы Сибири, о чём сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра.

— В эту зону вошли леса Искитимского, Колыванского, Мошковского и Новосибирского лесничеств. Лесопарковый зеленый пояс вокруг Новосибирска – первый объект такого типа, границы которого внесены в реестр границ ЕГРН, — информируют в пресс-службе.

Лесопарковая территория, занимающая площадь в 63 тысячи гектаров, была образована в 2018 году в рамках создания экологического каркаса Новосибирска. В этом уникальном месте действуют особые правила. Например, здесь разрешено строительство линий электропередач, но категорически запрещено размещение ферм, скотомогильников и утилизация отходов I-III классов опасности.

Целью создания лесопаркового зеленого пояса является введение дополнительного ограничения на использование земельных участков, изменение которых без участия общественности не допускается, подчеркивали в правительстве региона.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев позвали на высадку хвойных деревьев. Экоакцию организовало региональное Минприроды.