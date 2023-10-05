Мошенники продолжают генерировать новые схемы обмана доверчивых россиян

О новой схеме мошенничества сообщила пресс-служба одной из кредитных организаций. Сценарий развивается следующим образом: злоумышленники выдают себя за руководителей разных компаний и рассылают их сотрудникам сообщения о якобы утечке персональных данных. В действительности же их цель максимально расположить к себе потенциальную жертву, сделав все, чтобы убедить ее спасти деньги и затем заполучить их. Далее мошенники звонят и представляются специалистом службы безопасности компании или банка и просят жертву самостоятельно снять средства и перевести их через банкомат на безопасные счета, а часть передать специально направленному курьеру. После получения денег мошенники скрываются, а клиент безвозвратно теряет свои средства.

— Получая такие сообщения, человек начинает нервничать и в стрессовой ситуации готов приложить все усилия, чтобы защитить свои деньги. Однако надо понимать, что ваши деньги могут храниться только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке. Поэтому в любом случае советуем всегда перепроверять информацию либо у своего работодателя, либо самостоятельно позвонив в банк по официальным контактным данным, например, по номеру 1000, — отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ.

Если возникают подозрения, что к учетной записи в ВТБ Онлайн получили доступ мошенники, можно временно заблокировать ее в онлайн-банке в профиле пользователя. Последующая разблокировка возможна самостоятельно через банкомат с использованием своей карты ВТБ, в отделении банка или через контакт-центр.

По словам руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой, следует не забывать, что никакие процессуальные действия сотрудниками правоохранительных органов по телефону не проводятся. Сотрудники банка никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на безопасные счета либо передавать курьерам, а также проводить операции с недвижимостью.

Ранее редакция сообщала, что мошенники предлагают застраховать или отремонтировать смартфон клиента.