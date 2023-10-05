Физики Томска и Новосибирска изготавливают керамику за секунды

Специалисты Томского политехнического университета и Института ядерной физики СО РАН провели цикл экспериментов по экспресс-изготовлению керамики. Одним из результатов стало получение люминесцентной керамики промышленного качества. Об этом сообщает пресс-служба Института ядерной физики.

― Время изготовления составило секунды, при том что получение таких материалов другими методами занимает десятки часов. При такой производительности одна установка может обеспечить мировые потребности в определённых типах люминофорной керамики, ― отмечается в сообщении.

Люминофоры ― это кристаллические многокомпонентные системы, как правило, их синтезируют с использованием твердофазных реакций. Температуры плавления компонентов могут достигать 2-3 тысяч градусов Цельсия.

Эксперименты проводились на базе промышленного ускорителя электронов ИЯФ СО РАН.

По словам Михаила Голковского, старшего научного сотрудника ИЯФ СО РАН, этот метод спекания керамики обладает рядом преимуществ.

― В связи с тем, что для синтеза используются инертные к воздействию атмосферы исходные материалы, в процессе синтеза не происходит изменения химического состава исходной смеси. Кроме того, при таком методе создания материала в него не вносятся загрязнения, ― отметил Голковский.

Единственная сложность в настоящее время состоит в необходимости размола синтезированной керамики, а она, как и большинство керамик, имеет высокую твердость.

Как отметил профессор из Томского политехнического университета Виктор Лисицын, ведутся работы, направленные на повышение функциональных свойств синтезируемых керамик, расширению круга синтеза тугоплавких керамик, изучению физико-химических процессов при радиационном синтезе.

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