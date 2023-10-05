Еще один ресторан KFC поменял вывеску на Rostic’s в Новосибирске

На площади Калинина ресторан KFC сменил вывеску на Rostic’s. В данный момент заведение закрыто. Об этом сообщает Atas.info с ссылкой на читателя. Это уже второе заведение KFC в Новосибирске, которое сменило вывеску. По словам читателя, сейчас проводятся подготовительные работы для открытия нового заведения, а также идет набор персонала.

Напомним, что в новосибирской «Ауре» 10 сентября закрылся KFC. Вместо вывески висит плакат, на котором говорится о смене названия точки на Rostic’s. Сейчас в заведении ведутся подготовительные работы.

До недавнего времени в Новосибирске работали 47 точек KFC.

Прошлым летом Yum! Brands Inc. сообщала, что после завершения сделки планирует полностью уйти из России. А также обещала направлять всю прибыль от операций на российском рынке на гуманитарные цели. В РФ работали около тысячи ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands – ООО «Ям Ресторантс Раша» – управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.