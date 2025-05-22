Более 35 россиян пострадали от мошенников в Новосибирске

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о мошенничестве трех жителей Новосибирска с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Они обвиняются в совершении 36 преступлений.

— Следствием установлено, что преступления были совершены участниками организованной группы в период с 9 января по 25 апреля 2024 года. С целью обмана граждан, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, участниками организованной группы использовались электронные базы данных, в которых содержались сведения о лицах, ранее подававших заявки на получение кредита, — говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемые не были связаны с кредитными организациями и не собирались выдавать деньги гражданам. Для звонков людям из баз данных они арендовали офис в Октябрьском районе Новосибирска и организовали там «колл-центр».

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и звонили людям от имени колл-центров. Они использовали заранее подготовленные сценарии разговоров, которые включали ложную информацию о выгодных условиях кредитования. В процессе общения мошенники предлагали гражданам кредиты с дистанционным оформлением документов, убеждая их в выгодности таких условий.

Пострадавшим говорили, что для получения кредита, который будет переведен на банковскую карту или доставлен курьером, нужно заранее оплатить комиссию банка за перевод, страховой взнос и услуги курьера. Люди отправляли деньги на счета контролируемые участниками организованной группы.

— В результате совершения 36 хищений участники преступной группы похитили у граждан свыше 1,3 млн рублей. В целях обеспечения гражданских исков в ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 3 млн рублей, — отмечается в сообщении.

Санкция за совершение мошенничества в составе организованной группы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский абонент подвергся более 13 тысячам спам-звонков за квартал. Всего за это время было предотвращено около 31 миллиона нежелательных для абонентов Новосибирской области звонков.