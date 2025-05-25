Улицы в центре Новосибирска перекрыли из-за крестного хода

25 мая в полдень в центре Новосибирска пройдет Крестный ход. В этот день движение транспорта в центральной части города будет ограничено.
С 12:00 до завершения мероприятия центральные улицы закроют для проезда.
С 7:00 до 12:00 уже нельзя будет проехать по улице Советской от улицы Достоевского до улицы Гоголя.
С 12:00 до 13:00 движение транспорта будет закрыто на участках улиц Советской (от Достоевского до Крылова) и Гоголя (от площади Лунинцев до Мичурина).
С 12:00 до 14:00 в центре города перекроют более десяти улиц, включая Красный проспект, Крылова, Державина, Фрунзе, Романова, Потанинскую, Орджоникидзе, Депутатскую, Максима Горького, Чаплыгина, Октябрьскую, Коммунистическую, Кирова и Октябрьскую магистраль.
Крестный ход посвящён памяти святых Кирилла и Мефодия и проводится в честь Дня славянской письменности и культуры.
Ранее редакция сообщала о том, что на улице Бориса Богаткова в Новосибирске ведутся ремонтные работы. Ход выполнения работ по муниципальному контракту проинспектировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Фото пресс-служба правительства Новосибирской области
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