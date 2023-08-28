Мошенники рассылают новосибирцам дезинформацию о цифровом рубле

В Новосибирской области в мессенджерах начали распространяться сообщения о переходе жителей на цифровой рубль и «страшилки» о последствиях его использования.

В Сибирском ГУ Банка России рассказали, что никаких рассылок о цифровом рубле от банков, тем более от Банка России, гражданам направляться не будет.

— Любые предложения по совершению каких-либо операций с цифровыми рублями – мошеннические, — говорится в сообщении.

Злоумышленники, как правило, запугивают граждан потерей денег (якобы все средства скоро будут только цифровыми), либо предлагают «уникальную возможность» использовать цифровые рубли на «выгодных, персонализированных условиях».

— Мошеннические схемы могут оказаться самыми «классическими» – например, «безопасный счёт» или «спасите ваши деньги». Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации махинаторов, — напоминают в Банке России.

В Банке России напомнили, что с 15 августа началось пилотирование операций с реальными цифровыми рублями. В пилоте участвует ограниченный круг клиентов 13-ти банков. В массовый оборот цифровой рубль будет внедряться, по оценке Банка России, на горизонте 2025–2027 годов. Происходить это будет поэтапно. При этом все формы рубля – наличные, безналичные, цифровые – будут доступны, и выбор, какими рублями пользоваться, останется за гражданами.

Ранее редакция сообщала, что с 15 августа в России начнутся операции с цифровым рублем.