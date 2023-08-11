С 15 августа в России начнутся операции с цифровым рублем

Как пояснили в Банке России, в первом этапе в использовании цифрового рубля примут участие 13 банков. Расплатиться цифровыми рублями участники «пилота» смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России.

Какие операции будут отрабатываться?

открытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков),

переводы цифровых рублей между гражданами,

простые автоплатежи,

оплата покупок и услуг по QR-коду.

Расчеты по QR-кодам не проходят на кассах проверить работу платформы цифрового рубля уже в промышленной среде, отработать все необходимые процедуры с привлечением клиентов, скорректировать процессы, если потребуется, и убедиться, что клиентский путь удобен и понятен для пользователей, — комментирует первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

В ДОМ.РФ была проведена масштабная подготовительная работа по чеклисту требований Банка России для входа в эксперимент с третьей формой рубля.

— Мы сделали интеграцию с технологической платформой ЦБ. Это необходимо, чтобы клиенты могли совершать операции с цифровым рублем. Его ключевая особенность в том, что эти средства хранятся на спецсчете в Центробанке, а не на счетах в банках ― как традиционные деньги. Поэтому потребовалась доработка мобильных приложений. Теперь клиент при входе в онлайн-банк сможет увидеть счет, номинированный в цифровых рублях, как отдельную вкладку, — говорит вице-президент Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

По словам заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика, сегодня на рынке существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Он уверен, что платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок, появится безопасная среда для программирования смарт-контрактов. Это позволит обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. На начальном этапе физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и получателя перевода. По мере развития станут доступны и другие возможности самоисполняемых сделок с цифровым рублем.

В «пилоте» также примут участие страховые компании. Член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Страхового Дома ВСК» Ольга Сорокина сообщила, что в рамках пилотного проекта ВСК планирует протестировать всю цепочку транзакций с цифровым рублем, в которую входят регулятор, банки, страховщик и клиенты.

— Спрос на данный цифровой инструмент у россиян во многом будет зависеть от того, насколько правильно будут настроены бизнес-процессы внутри финансовой индустрии. СБП доходит до 30-50% востребованности при покупке страховых продуктов. Использование цифрового рубля нашими клиентами может превысить эту планку. Мы надеемся, что в будущем у нас также появится возможность создавать новые продукты и сервисы уже с помощью цифрового рубля и цифрового кошелька клиента, — цитирует Сорокину пресс-служба компании.

А Роман Латыпов, первый замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, сообщил, что к пилотному проекту присоединится московское метро. В частности, метрополитен начнет тестировать продажи за цифровые рубли сувенирных карт «Тройка» и карт с балансом билета «Кошелек».

Заместитель управляющего Новосибирского филиала «Ланта-Банка» (НФ АКБ «Ланта-Банк» (АО) Светлана Степанова обращает внимание, что прежде, чем запустить цифровой рубль в полномасштабный оборот, ЦБ РФ хочет проверить технические моменты, чтобы в дальнейшем использование новой формы российской валюты было удобным и безотказным для конечных клиентов — частных и корпоративных.

— На мой взгляд, это не оценка готовности жителей и бизнеса, а проверка, испытание в полевых условиях подготовленных законодательно и технически основ использования цифрового рубля. Уверена, что и население, и бизнес сибирских регионов при появлении возможности будут проводить операции с цифровыми рублями. Если это будет удобно и выгодно с точки зрения комиссий (а об этом постоянно напоминает ЦБ РФ), то эти операции получат широкое распространение. Ведь все мы достаточно быстро привыкли к расчетам с использованием СБП, — напоминает банкир.

— Для меня, как для банкира, очевидны риски снижения ликвидности банков (так как цифровые рубли в коммерческих банках храниться не будут) и потери комиссионных доходов, поскольку часть безналичного оборота, проходившего через счета в банках, перейдет в оборот цифровых рублей, в котором банки практически не принимают участия, — комментирует Светлана Степанова.

Если говорить о рисках владельцев цифровых рублей ― населения и бизнеса ― то, рассуждает собеседница Infopro54.

Директор Новосибирского филиала «БКС Мир инвестиций» Николай Соколов подчеркивает, что основное отличие нового средства валюты от привычных средств безналичной оплаты заключается в том, что все операции с цифровым рублем контролируются Центробанком.

— Даже если использовать обычный банк как посредника для транзакций с новым рублем, тот все равно средства будут оставаться на электронном кошельке, под контролем ЦБ. То есть по каждой транзакции цифрового рубля будет свой электронный след ― как у кометы. И этот след будет показывать всю историю: от кого пришли деньги, кто владел ими ранее ― вплоть до первого владельца, — обращает внимание Соколов. — Согласитесь, по наличным и безналичным деньгам отследить данную информацию будет весьма проблематично.

Он прогнозирует, что сначала цифровым рублем будет пользоваться сам ЦБ РФ в транзакциях с другими финансовыми институтами. Далее, вполне возможно, часть взаимоотношений с представителями бизнеса тоже будет переведена на «рельсы» ЦР. Дальнейшее распространение цифрового рубля будет зависеть от результатов и целей, которые закладывает ЦБ.

В Центробанке сообщили, что рассчитывают увеличить список участников проекта уже до конца 2023 года за счет привлечения к расчетам цифровым рублем граждан и компаний. В 2024 году перечень операций дополнится оплатой по динамическому QR-коду, переводами между юридическими лицами, будут расширяться шаблоны простых автоплатежей. С 2025-го, по расчетам экспертов Банка России, цифровой валютой по желанию смогут активно пользоваться граждане и бизнес.

для граждан платежи и переводы будут бесплатными,

тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тысячи рублей),

тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет составлять 0,2%, но не более 10 рублей,

комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию,

все тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года, а до этого момента все операции с цифровым рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно,

каждый человек или компания смогут открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе Банка России, сделать это можно будет бесплатно,

За пополнение кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках комиссии взиматься не будут.

Напомним, совет директоров Банка России 3 августа обнародовал логотип цифрового рубля, а также

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