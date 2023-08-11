С 15 августа в России начнутся операции с цифровым рублем

Как пояснили в Банке России, в первом этапе в использовании цифрового рубля примут участие 13 банков. Расплатиться цифровыми рублями участники «пилота» смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России.
Какие операции будут отрабатываться?
В ДОМ.РФ была проведена масштабная подготовительная работа по чеклисту требований Банка России для входа в эксперимент с третьей формой рубля.
— Мы сделали интеграцию с технологической платформой ЦБ. Это необходимо, чтобы клиенты могли совершать операции с цифровым рублем. Его ключевая особенность в том, что эти средства хранятся на спецсчете в Центробанке, а не на счетах в банках ― как традиционные деньги. Поэтому потребовалась доработка мобильных приложений. Теперь клиент при входе в онлайн-банк сможет увидеть счет, номинированный в цифровых рублях, как отдельную вкладку, — говорит вице-президент Банка ДОМ.РФ Николай Козак.
По словам заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика, сегодня на рынке существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Он уверен, что платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок, появится безопасная среда для программирования смарт-контрактов. Это позволит обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. На начальном этапе физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и получателя перевода. По мере развития станут доступны и другие возможности самоисполняемых сделок с цифровым рублем.
В «пилоте» также примут участие страховые компании. Член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Страхового Дома ВСК» Ольга Сорокина сообщила, что в рамках пилотного проекта ВСК планирует протестировать всю цепочку транзакций с цифровым рублем, в которую входят регулятор, банки, страховщик и клиенты.
— Спрос на данный цифровой инструмент у россиян во многом будет зависеть от того, насколько правильно будут настроены бизнес-процессы внутри финансовой индустрии. СБП доходит до 30-50% востребованности при покупке страховых продуктов. Использование цифрового рубля нашими клиентами может превысить эту планку. Мы надеемся, что в будущем у нас также появится возможность создавать новые продукты и сервисы уже с помощью цифрового рубля и цифрового кошелька клиента, — цитирует Сорокину пресс-служба компании.
А Роман Латыпов, первый замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, сообщил, что к пилотному проекту присоединится московское метро. В частности, метрополитен начнет тестировать продажи за цифровые рубли сувенирных карт «Тройка» и карт с балансом билета «Кошелек».
Заместитель управляющего Новосибирского филиала «Ланта-Банка» (НФ АКБ «Ланта-Банк» (АО) Светлана Степанова обращает внимание, что прежде, чем запустить цифровой рубль в полномасштабный оборот, ЦБ РФ хочет проверить технические моменты, чтобы в дальнейшем использование новой формы российской валюты было удобным и безотказным для конечных клиентов — частных и корпоративных.
— На мой взгляд, это не оценка готовности жителей и бизнеса, а проверка, испытание в полевых условиях подготовленных законодательно и технически основ использования цифрового рубля. Уверена, что и население, и бизнес сибирских регионов при появлении возможности будут проводить операции с цифровыми рублями. Если это будет удобно и выгодно с точки зрения комиссий (а об этом постоянно напоминает ЦБ РФ), то эти операции получат широкое распространение. Ведь все мы достаточно быстро привыкли к расчетам с использованием СБП, — напоминает банкир.
— Для меня, как для банкира, очевидны риски снижения ликвидности банков (так как цифровые рубли в коммерческих банках храниться не будут) и потери комиссионных доходов, поскольку часть безналичного оборота, проходившего через счета в банках, перейдет в оборот цифровых рублей, в котором банки практически не принимают участия, — комментирует Светлана Степанова.
Директор Новосибирского филиала «БКС Мир инвестиций» Николай Соколов подчеркивает, что основное отличие нового средства валюты от привычных средств безналичной оплаты заключается в том, что все операции с цифровым рублем контролируются Центробанком.
— Даже если использовать обычный банк как посредника для транзакций с новым рублем, тот все равно средства будут оставаться на электронном кошельке, под контролем ЦБ. То есть по каждой транзакции цифрового рубля будет свой электронный след ― как у кометы. И этот след будет показывать всю историю: от кого пришли деньги, кто владел ими ранее ― вплоть до первого владельца, — обращает внимание Соколов. — Согласитесь, по наличным и безналичным деньгам отследить данную информацию будет весьма проблематично.
Он прогнозирует, что сначала цифровым рублем будет пользоваться сам ЦБ РФ в транзакциях с другими финансовыми институтами. Далее, вполне возможно, часть взаимоотношений с представителями бизнеса тоже будет переведена на «рельсы» ЦР. Дальнейшее распространение цифрового рубля будет зависеть от результатов и целей, которые закладывает ЦБ.
В Центробанке сообщили, что рассчитывают увеличить список участников проекта уже до конца 2023 года за счет привлечения к расчетам цифровым рублем граждан и компаний. В 2024 году перечень операций дополнится оплатой по динамическому QR-коду, переводами между юридическими лицами, будут расширяться шаблоны простых автоплатежей. С 2025-го, по расчетам экспертов Банка России, цифровой валютой по желанию смогут активно пользоваться граждане и бизнес.
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Иллюстрация – из телеграм-канала Банка России
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