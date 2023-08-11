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С 15 августа в России начнутся операции с цифровым рублем

  • 11/08/2023, 09:50
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С 15 августа в России начнутся операции с цифровым рублем
Круг участников пилотного проекта пока будет ограничен. За его результатами рынок намерен следить очень внимательно.

Как пояснили в Банке России, в первом этапе в использовании цифрового рубля примут участие 13 банков. Расплатиться цифровыми рублями участники «пилота» смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России.

Какие операции будут отрабатываться?

  • открытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков),
  • переводы цифровых рублей между гражданами,
  • простые автоплатежи,
  • оплата покупок и услуг по QR-коду.

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— «Пилот» позволит нам проверить работу платформы цифрового рубля уже в промышленной среде, отработать все необходимые процедуры с привлечением клиентов, скорректировать процессы, если потребуется, и убедиться, что клиентский путь удобен и понятен для пользователей, — комментирует первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

В ДОМ.РФ была проведена масштабная подготовительная работа по чеклисту требований Банка России для входа в эксперимент с третьей формой рубля.

— Мы сделали интеграцию с технологической платформой ЦБ. Это необходимо, чтобы клиенты могли совершать операции с цифровым рублем. Его ключевая особенность в том, что эти средства хранятся на спецсчете в Центробанке, а не на счетах в банках ― как традиционные деньги. Поэтому потребовалась доработка мобильных приложений. Теперь клиент при входе в онлайн-банк сможет увидеть счет, номинированный в цифровых рублях, как отдельную вкладку, — говорит вице-президент Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

По словам заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика, сегодня на рынке существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Он уверен, что платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок, появится безопасная среда для программирования смарт-контрактов. Это позволит обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. На начальном этапе физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и получателя перевода. По мере развития станут доступны и другие возможности самоисполняемых сделок с цифровым рублем.

В «пилоте» также примут участие страховые компании. Член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Страхового Дома ВСК» Ольга Сорокина сообщила, что в рамках пилотного проекта ВСК планирует протестировать всю цепочку транзакций с цифровым рублем, в которую входят регулятор, банки, страховщик и клиенты.

— Спрос на данный цифровой инструмент у россиян во многом будет зависеть от того, насколько правильно будут настроены бизнес-процессы внутри финансовой индустрии. СБП доходит до 30-50% востребованности при покупке страховых продуктов. Использование цифрового рубля нашими клиентами может превысить эту планку. Мы надеемся, что в будущем у нас также появится возможность создавать новые продукты и сервисы уже с помощью цифрового рубля и цифрового кошелька клиента, — цитирует Сорокину пресс-служба компании.

А Роман Латыпов, первый замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, сообщил, что к пилотному проекту присоединится московское метро. В частности, метрополитен начнет тестировать продажи за цифровые рубли сувенирных карт «Тройка» и карт с балансом билета «Кошелек».

Заместитель управляющего Новосибирского филиала «Ланта-Банка» (НФ АКБ «Ланта-Банк» (АО) Светлана Степанова обращает внимание, что прежде, чем запустить цифровой рубль в полномасштабный оборот, ЦБ РФ хочет проверить технические моменты, чтобы в дальнейшем использование новой формы российской валюты было удобным и безотказным для конечных клиентов — частных и корпоративных.

— На мой взгляд, это не оценка готовности жителей и бизнеса, а проверка, испытание в полевых условиях подготовленных законодательно и технически основ использования цифрового рубля. Уверена, что и население, и бизнес сибирских регионов при появлении возможности будут проводить операции с цифровыми рублями. Если это будет удобно и выгодно с точки зрения комиссий (а об этом постоянно напоминает ЦБ РФ), то эти операции получат широкое распространение. Ведь все мы достаточно быстро привыкли к расчетам с использованием СБП, — напоминает банкир.

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Если говорить о рисках владельцев цифровых рублей ― населения и бизнеса ― то в части кибербезопасности они во многом схожи с использованием интернет-банкинга, рассуждает собеседница Infopro54.

— Для меня, как для банкира, очевидны риски снижения ликвидности банков (так как цифровые рубли в коммерческих банках храниться не будут) и потери комиссионных доходов, поскольку часть безналичного оборота, проходившего через счета в банках, перейдет в оборот цифровых рублей, в котором банки практически не принимают участия, — комментирует Светлана Степанова.

Директор Новосибирского филиала «БКС Мир инвестиций» Николай Соколов подчеркивает, что основное отличие нового средства валюты от привычных средств безналичной оплаты заключается в том, что все операции с цифровым рублем контролируются Центробанком.

— Даже если использовать обычный банк как посредника для транзакций с новым рублем, тот все равно средства будут оставаться на электронном кошельке, под контролем ЦБ. То есть по каждой транзакции цифрового рубля будет свой электронный след ― как у кометы. И этот след будет показывать всю историю: от кого пришли деньги, кто владел ими ранее ― вплоть до первого владельца, — обращает внимание Соколов. — Согласитесь, по наличным и безналичным деньгам отследить данную информацию будет весьма проблематично.

Он прогнозирует, что сначала цифровым рублем будет пользоваться сам ЦБ РФ в транзакциях с другими финансовыми институтами. Далее, вполне возможно, часть взаимоотношений с представителями бизнеса тоже будет переведена на «рельсы» ЦР. Дальнейшее распространение цифрового рубля будет зависеть от результатов и целей, которые закладывает ЦБ.

В Центробанке сообщили, что рассчитывают увеличить список участников проекта уже до конца 2023 года за счет привлечения к расчетам цифровым рублем граждан и компаний. В 2024 году перечень операций дополнится оплатой по динамическому QR-коду, переводами между юридическими лицами, будут расширяться шаблоны простых автоплатежей. С 2025-го, по расчетам экспертов Банка России, цифровой валютой по желанию смогут активно пользоваться граждане и бизнес.

Утвержден логотип и тарифы по операциям с цифровым рублем

Утвержден логотип и тарифы по операциям с цифровым рублем

Напомним, совет директоров Банка России 3 августа обнародовал логотип цифрового рубля, а также установил тарифы и условия для операций с третьей валютой:

  • для граждан платежи и переводы будут бесплатными,
  • тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тысячи рублей),
  • тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет составлять 0,2%, но не более 10 рублей,
  • комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию,
  • все тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года, а до этого момента все операции с цифровым рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно,
  • каждый человек или компания смогут открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе Банка России, сделать это можно будет бесплатно,
  • За пополнение кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках комиссии взиматься не будут.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что электронные деньги могут настучать на вас в полицию. 

Иллюстрация – из телеграм-канала Банка России

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Рубрики : Финансы Бизнес Банки

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Цифровой рубль Страховой Дом ВСК Светлана Степанова Роман Латыпов Ольга Сорокина Ольга Скоробогатова Николай Соколов Николай Козак Ланта – Банк Вадим Кулик БКС Мир инвестиций безналичные расчеты Банка ВТБ Банк России Банк ДОМ.РФ


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