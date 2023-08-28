Прокуратура проверяет информацию об увольнении сотрудников скорой в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку после информации об увольнении сотрудников скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав работников лечебных учреждений, качество и своевременность оказания скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее местные СМИ начали распространять информации о том, что сотрудники скорой помощи в Новосибирске заявили о массовом уходе коллег, а также нехватке бригад. По их словам, из-за этого уже есть пострадавшие.

Также медики отметили то, что ситуация в скорой помощи Новосибирска постепенно ухудшалась в течение года.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские врачи спасли от ампутации ноги пациента весом 200 кг.