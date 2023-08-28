Жительница Новосибирска нашла под своими окнами кошку без головы

В социальных сетях местные жители обсуждают инцидент с жестоким обращением с животными. Сибирячка нашла под окном своей квартире обезглавленную кошку. Женщина подозревает, что садист живет на улице Энгельса.

— На Обьгэсе появился живодер! Вероятно, что он проживает на Энгельса 14. В ночь с 26 на 27 августа, пока я спала, со второго этажа у меня выпала пятимесячная кошка. Когда я проснулась, заметила, что кошки нет дома. Нашла ее на траве без головы, рядом лежала верхняя челюсть без единого волоска. На кошке не было не единого признака, что её загрызла собака. Голову кошке кто-то отрубил топором, так как очень ровный срез. В радиусе 15 метров не нашла не единой капельки крови, — написала в паблике Вконтакте «На ОбьГэсе» хозяйка животного.

Сибирячка предупреждает соседей, чтобы они внимательно следили за питомцами.