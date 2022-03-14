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Мошенники рассылают новосибирцам сообщения о платных аккаунтах в WhatsApp

  • 14/03/2022, 13:37
Автор:
Новости Новосибирска
Несмотря на то, что это ежегодная практика, люди все так же пугаются и пересылают эту информацию друзьям.

14 марта жители Новосибирска стали получать ложные сообщения от своих знакомых о том, что приложение WhatsApp станет платным, сообщает «КП-Новосибирск». Мошенники ежегодно запускают информацию о платных аккаунтах в мессенджере, а испуганные люди пересылают ее друзьям.

— Разработчики WhatsApp внесли изменение в приложение. WhatsApp в субботу утром станет платным. Если у вас есть по крайней мере 10 контактов, отправьте им это сообщение. Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным, — убеждают мошенники.

Распространители ложной информации (фейка) утверждают, что одно сообщение для пользователя мессенджера обойдется в 0.01 евро, то есть по нынешнему курсу будет стоить чуть больше рубля.

В прошлом году новосибирцы уже получали такие сообщения от своих знакомых в середине марта. Тогда и сейчас разработчики уверяют, приложение WhatsApp было и остается бесплатным.

А поводом для ажиотажа стало отключение многих социальных сетей в России на фоне сложившейся ситуации на Украине.

Фото: pixabay.com — geralt

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : рассылка Мошенники WhatsApp


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