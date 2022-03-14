ВТБ выдал 12 млн карт «Мир»

ВТБ фиксирует заметный рост спроса россиян на карты «Мир». За первую неделю марта интерес к ним увеличился в 3,5 раза к предыдущей неделе и в 4 раза — к 14-20 февраля. При этом спрос на цифровые карты «Мир» к предыдущей неделе вырос в 3 раза (в 15 раз — к 14-20 февраля).

Карта «Мир» ВТБ принимается как в России, так и за рубежом, в том числе, в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. В настоящий момент клиентам доступны как цифровые, так и пластиковые дебетовые карты на базе национальной платежной системы и цифровые кредитные карты. В ближайшее время ВТБ планирует предоставить возможность заказать пластиковую кредитную «Карту возможностей» «Мир».

ВТБ (ПАО) напоминает, что решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияло на обслуживание клиентов внутри страны. Все транзакции по картам VISA и MasterCard, в том числе – оплата и снятие наличных – по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY, транзакций заграницей и оплаты в некоторых интернет-магазинах и онлайн-сервисах. Банк рекомендует использовать пластиковые карты VISA и MasterCard, а для онлайн-покупок оформить цифровую карту «Мир».