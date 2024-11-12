Мошенники разрабатывают новые стратегии для взлома аккаунтов на госсервисах

Эксперты ВТБ обнаружили свежую мошенническую схему, направленную на использование данных клиентов для кражи средств. Звонки осуществляются с незнакомых номеров, где аферисты сообщают о наличии заказного письма, к примеру, от налоговой службы, и интересуются, куда отправить уведомление – на электронный или почтовый адрес. Если жертва соглашается, они требуют предоставить проверочный код. Вскоре на телефон приходит сообщение с «кодом восстановления доступа», и многие на этом этапе заканчивают разговор, заподозрив ловушку.

Однако вскоре злоумышленники снова звонят, представляясь сотрудниками тех же порталов, убеждая, что предыдущий звонок был от злоумышленников, и просят код из SMS для защиты учетной записи, воспользовавшись доверием жертвы, которая пребывает под гнетом психологического давления.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рассказал, что очевиден рост атак в гибридном формате — когда мошенники используют как социальную инженерию, так и взлом аккаунтов. Такие звонки сейчас составляют около 30% всех атак. Эти схемы особенно активны в сезон уплаты налогов, что увеличивает риск. Взлом может иметь серьезные последствия: утрату личных данных и доступ к финансам. Чтобы уберечь себя, важно не передавать коды и личные данные незнакомцам, использовать определитель номера и быть внимательными к подозрительным звонкам, предупредил эксперт.

В этом году 85% пострадавших сами переводили деньги на незнакомые счета и делились личной информацией. Исследование банка показало, что более 70% россиян установили сервис определителя номера для защиты от телефонных мошенников. Каждый пятый респондент считает этот инструмент надежной защитой от нежелательных звонков.