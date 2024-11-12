Восемь новосибирцев вернулись из отпуска с «костоломной лихорадкой»

В Новосибирской области у восьми жителей нашли опасную лихорадку Денге. Об этом рассказал НГС ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Все случаи — завозные.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от лихорадки Денге страдают до 400 миллионов человек. В наиболее тяжёлых случаях заболевание может привести к смерти.

— Денге, или «костоломная лихорадка», — вирусная инфекция, которая передается людям от комаров, — объяснили в ВОЗ.

Денге встречается в регионах с жарким и мягким климатом по всей планете, преимущественно в городах и их окрестностях.

Этот вирус вызывает сильные боли во всём теле, ломоту и высокую температуру, которая может повышаться до 40 градусов. К сожалению, в настоящее время не существует специфического лечения, однако врачи могут помочь облегчить симптомы. Симптомы обычно проявляются через три-четырнадцать дней после заражения. Восстановление обычно занимает от двух до семи дней.

Напомним, что в августе прошлого года новосибирцы привезли лихорадку Денге и малярию из Таиланда и Конго.

Ранее редакция сообщала о том, что жителей Новосибирска предупредили о Марбургской лихорадке.