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Новосибирцам предложили налоговый вычет за выполнение нормативов ГТО

  • 29/01/2025, 15:30
Новосибирцам полагается налоговый вычет за выполнение нормативов ГТО
Сумма вычета составляет 18 тысяч рублей

С 1 января 2025 года обладатели золотого знака Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» могут получить налоговый вычет. Для этого нужно пройти диспансеризацию, получить медицинский допуск и авторизоваться на портале «Госуслуги». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

― Информация о том, что вы успешно прошли испытания, появится на Госуслугах и напрямую попадет в налоговые органы. После этого необходимо заполнить и подать декларацию о налоговом вычете – так же, как это делается по любым другим направлениям, например, по медицинскому обслуживанию, ― уточнили в пресс-службе.

Сумма вычета составит 18 тысяч рублей. Получить его можно за календарный год, в который человек прошел испытание. Если горожанин сдавал нормативы ранее, но в этом году успешно подтвердил уровень, то он тоже сможет подать документы на налоговый вычет. Для этого ему нужно будет сохранить свои данные, хранящиеся на федеральном портале ВФСК ГТО, в личном кабинете на Госуслугах.

― Если у человека уже был свой личный кабинет на портале ГТО, то ему все равно надо будет авторизироваться на портале «Госуслуги». Если при авторизации на портале «Госуслуг» указать свой уникальный идентификационный номер из старого личного кабинета, вся информация будет перенесена в новый. Если человек заведет новый личный кабинет, то прежних ваших результатов там, соответственно, не будет, ― предупредил руководитель регионального центра тестирования ГТО Игорь Зузуля.

Вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта Новосибирской области Екатерина Панферова уверена, что данная мера будет способствовать популяризации спорта среди молодежи.

― Не думаю, что это простимулирует зрелых людей на занятия спортом. А вот молодежь точно воспользуется льготой. Студенты, например, охотно участвуют в ГТО для назначения повышенной государственной академической стипендии. И налоговый вычет будет для них хорошим дополнительным стимулом сдавать нормативы, ― заявила она корреспонденту Infopro54.

Напомним, на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области недавно был опубликован перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей для получения налогового вычета за занятия спортом. В список вошли 55 новосибирских компаний —  фитнес центры, спортивные комплексы, спортивные секции, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие соответствующие услуги.

Новосибирцы начали получать налоговый вычет по расходам на спорт, сделанным в 2022 году. Максимальная сумма годовых затрат, с которых можно получить налоговый вычет — 120 тыс. руб, от потраченной суммы вернется 13%. В первый год в перечень организаций для получения социального налогового вычета вошли 39 спортцентров из Новосибирской области. В 2023 году по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги налоговые вычеты получили 2,5 тысячи человек на сумму 76,2 млн рублей (в среднем 30,5 тысячи рублей на одного человека).

Ранее большая площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО открылась в Новосибирске.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Власть Спорт

Регионы: Новосибирск

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